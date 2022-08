Accueil » Actualités » God of War Ragnarok : Une fuite dévoile l’apparence d’un personnage clé et une vidéo résume l’épisode précédent

God of War Ragnarok sort peut-être dans trois petits mois, mais Santa Monica Studio entretient le mystère autour de ce prochain épisode. En dehors de son premier qui nous laissait entrevoir quelques détails, le jeu est très discret à propos de son scénario, malgré des premiers synopsis qui commencent à apparaître. On est déjà assuré de revoir certains personnages du précédent opus, mais c’est le flou concernant les nouveaux, si l’on met de côté ceux de la bande-annonce. Mais une fuite vient cependant révéler l’apparence d’un personnage très attendu. Cependant, avant de s’y intéresser, PlayStation nous offre aujourd’hui un petit récap du dernier épisode en date.

Mimir, raconte-nous une histoire

Intitulée « Mythes de Midgard », cette nouvelle vidéo vous propose de vous remémorer l’intrigue de God of War (2018) en nous racontant à nouveau l’histoire de Kratos et Atreus, juste avant de débuter le nouveau chapitre qu’est God of War Ragnarok.

Un bon moyen de se rappeler des enjeux du nouvel opus, et ce sans refaire le jeu précédent. Le tout nous est narré par la comédienne Felicia Day, avec également Mimir qui passe une tête (désolé pour ce jeu de mots nul mais immanquable).

Une fuite confirme l’apparence d’un personnage très attendu

Attention, à partir d’ici, ça va spoiler. Si le studio souhaite entretenir le flou sur l’apparition de certains personnages dans l’histoire, il ne peut décidément pas lutter contre certaines fuites.

La dernière en date nous provient d’un insider bien connu de la communauté de jeux d’horreur, à savoir Dusk Golem, aussi appelé AestheticGamer. Ce dernier a posté une image sur Reddit qui nous montre à quoi ressemble Odin sur un concept-art du jeu. Une apparence qui peut être amenée à changer bien évidemment, mais pour le moment, cette fuite laisse penser que c’est ce à quoi il faut s’attendre. On vous laisse aller voir ou non sur le lien en question si vous souhaitez vous spoiler ce détail du jeu.

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.