God of War : Un clone surprenant et nul du jeu avec Kratos est apparu sur le Xbox Store

On ne va pas se mentir, on aimerait tous que certaines licences soient accessibles sur plus de plateformes, afin que tout le monde puisse en profiter sans contrainte (aussi pour mettre fin à cette stupide guerre des consoles). Mais puisque cela n’est pas prêt d’arriver, de petits malins s’amusent à fomenter des projets tous plus loufoques les uns que les autres, et c’est aujourd’hui un peu de Kratos qui débarque sur les consoles Xbox, enfin, presque. Un God of War au rabais a commencé à se faire remarquer, et on ne peut qu’espérer que celles et ceux qui ont acheté le titre pourront se faire rembourser.

God of War sur Xbox, mais pas comme vous l’imaginez

C’est Eurogamer qui a trouvé l’existence War Gods Zeus of Child, un jeu vendu sur le Xbox Store pour une poignée d’euros et développé par le studio londonien Dolaka Ltd. Afin d’être professionnel, le site a acheté une copie pour voir ce qu’il en était vraiment, et il n’a pas été déçu du voyage.

On y voir un Kratos façon God of War 2018, qui est plongé au sein d’une arène vide et qui doit exterminer les monstres qui arrivent petit à petit. Le tout avec un moteur physique complétement aux fraises, et une technique évidemment lamentable. On apprend que le projet est développé sur Unity, et fait partie de l’initiative Xbox Creator Collection, qui permet aux créateurs de pouvoir proposer des jeux dans une partie du Xbox Store sans avoir besoin de l’aval de Microsoft.

C’est pour cela que l’on peut retrouver ce jeu, ou plutôt cette arnaque à la vente. Du moins jusqu’à ce que Microsoft se rende compte de la chose et supprime le tout. Cette histoire aura au moins le mérite de nous faire rire, même si Sony a sans doute moins rigolé en voyant cela.