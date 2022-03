Ghostwire: Tokyo proposera jusqu’à 6 options graphiques différentes sur PS5

La sortie de Ghostwire: Tokyo est imminente et celui-ci se dévoile donc petit à petit au sujet de ce qu’il nous offrira le 22 mars. Après une seconde preview très enthousiasmante à travers ses deux premiers chapitres, il a été constaté que le jeu mettra à disposition pas moins de six options graphiques sur PlayStation 5.

La VSync pointe le bout de son nez

On a souvent l’habitude de bénéficier soit du mode Qualité, soit du mode Performance, mais les déclinaisons sont de plus en plus fréquentes afin d’affiner la palette d’expériences d’un point de vue graphique, comme le Performance RT de Spider-Man: Miles Morales, qui octroie à la fois le 60 FPS et le ray tracing.

Ghostwire: Tokyo pousse d’un cran la pratique, en témoigne sa liste de paramètres disponibles qui comprend notamment l’activation de la VSync :

Mode Qualité : Haut niveau de rendu avec le ray tracing activé et les FPS bloqués à 30.

: Haut niveau de rendu avec le ray tracing activé et les FPS bloqués à 30. Mode Performance : Un rendu de qualité moindre avec les FPS limités à 60.

: Un rendu de qualité moindre avec les FPS limités à 60. Mode Qualité à framerate élevé : Un compromis entre le mode Qualité et le mode Performance où la limite des 30 FPS est brisée, ce qui offre un framerate allant de 30 à 50 FPS.

: Un compromis entre le mode Qualité et le mode Performance où la limite des 30 FPS est brisée, ce qui offre un framerate allant de 30 à 50 FPS. Mode Performance à framerate élevé : Permet d’aller au-delà des 60 FPS.

: Permet d’aller au-delà des 60 FPS. Mode Qualité à framerate élevé (VSync) : Similaire au mode Qualité à framerate élevé, mais avec l’utilisation de la VSync pour alléger le tearing de l’image.

: Similaire au mode Qualité à framerate élevé, mais avec l’utilisation de la VSync pour alléger le tearing de l’image. Mode Performance à framerate élevé (VSync) : Similaire au mode Performance à framerate élevé, mais avec l’utilisation de la VSync pour alléger le tearing de l’image.

Rappelons que le tearing, c’est le phénomène qui amène l’image à se déchirer lorsque le framerate est en décalage avec la fréquence de rafraîchissement de l’écran. Il se produit plus particulièrement dans les FPS, genre auquel appartient justement Ghostwire: Tokyo.

La VSync ne gomme que partiellement cet effet, et un patch devrait visiblement améliorer tout cela avant le lancement du jeu. En tout les cas, on pourra en profiter visuellement de bien des manières, et ce dès le 22 mars, sur PlayStation 5 mais aussi sur PC.