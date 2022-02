Ghostwire Tokyo officialise sa date de sortie, accompagnée de l’annonce d’un showcase

Coup de projecteur sur Ghostwire Tokyo de la part de son éditeur Bethesda Softworks et de Sony, qui après un long silence concernant le titre développé par Tango Gameworks (Evil Within 1 et 2), officialisent enfin sa date de sortie, le 25 mars 2022, accompagné de l’annonce d’un showcase PlayStation dédié au jeu, demain soir mercredi 3 février à 23h. Rappelons qu’une date avait déjà leaké il y a une dizaine de jours, finalement très proche de la date finale.

On sauve tous Tokyo en mars

C’est sur la chaine PlayStation, dans la description du showcase à venir que se trouve la date de sortie du titre, confirmée ensuite par un tweet. Le 25 mars, vous pourrez déambuler dans les rues de Tokyo en enquêtant sur la disparition de l’entièreté des habitants de la ville, parallèlement envahie par des créatures toutes droit sorties du folklore japonais. Sans oublier d’en pulvériser quelques-unes d’entre elles sur votre passage, cela va de soi.

L’édition numérique Deluxe du jeu comprendra trois jours d’accès anticipé, ainsi que le contenu bonus « Shinobi Outfit », « Kunai Weapon » et « Streetwear Fashion Pack ».

C’est la semaine des showcase PlayStation il semblerait, puisque n’oublions pas qu’un State of Play dédié à Gran Turismo 7 est prévu ce soir à 23h. Quant à Ghostwire Tokyo, rendez vous demain soir à 23h sur la chaine Playstation pour assister à la présentation.

Ghostwire Tokyo sortira le 25 mars 2022 sur PS5 et PC.