Un nouveau State of Play dédié à Gran Turismo 7 aura lieu le 2 février à 23 heures

On s’attendait plus ou moins à ce que Sony fasse parler de lui en février avec un nouveau State of Play, tant la période semblait être idéale pour promouvoir Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7, qui sortent dans les prochaines semaines. C’est désormais confirmé, Sony nous donne rendez-vous cette semaine pour une nouvelle émission, mais visiblement, celle-ci ne sera dédiée qu’au jeu de Polyphony Digital.

Gran Turismo 7 à l’honneur

Sur le PlayStation Blog, on apprend alors simplement que ce nouveau State of Play sera diffusé le 2 février prochain à 23 heures, et apparemment, il ne faut pas s’attendre à autre chose qu’à du Gran Turismo 7. On nous précise que le jeu aura droit à de nouvelles informations et du gameplay pendant 30 minutes, de quoi bien présenter le jeu en détails et faire le plein d’images inédites.

Une bonne nouvelle pour les fans de la série, qui pourront en apprendre plus sur ce septième épisode prévu pour sortir le 4 mars. Pour les autres qui attendaient un State of Play plus traditionnel et plus généraliste, il faudra repasser.