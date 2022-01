La date de sortie de Ghostwire : Tokyo en fuite sur le PlayStation Store

Annoncé il y a déjà presque trois ans lors de l’E3 2019, Ghostwire: Tokyo est la nouvelle licence de Tango Gameworks, les créateurs de la série The Evil Within. Repoussé à 2022 et attendu pour ce printemps, le titre semble avoir une date de sortie plus concrète. Enfin, officieusement en tout cas, puisque le PlayStation Store a laissé fuiter l’information avant qu’elle ne soit rendue officielle.

Une sortie en mars ?

Repérée par des utilisateurs et immortalisée par le site Mp1st, la fiche du PlayStation Store a effectivement laissé une date pendant un moment. Ghostwire Tokyo serait ainsi prévu pour le 24 mars 2022. Depuis, la page a été retirée puis modifiée, mais comme vous le savez, difficile d’effacer ses traces sur Internet. Si une telle information a été listée pendant un instant, on imagine qu’une communication autour du jeu est proche et qu’on en saura très vite un peu plus.

Il faudra bien sûr attendre une confirmation de la part de Bethesda et de Tango Gameworks, mais tout porte à croire que la sortie soit bien prévue pour la fin du mois de mars. En attendant, on rappellera que Ghostwire : Tokyo est prévu sur PC et PlayStation 5, avec une exclusivité temporaire prévue chez Sony pour une durée d’un an.