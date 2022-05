Ghostwire Tokyo : Le réalisateur du jeu aimerait produire une suite, voire des DLC

Dernière exclusivité console PS5 de la part de Bethesda, Ghostwire Tokyo a eu droit à un accueil critique assez favorable, même si l’aventure n’a pas convaincu tout le monde. Pour le moment, on ignore les chiffres de ventes du jeu, et on ne sait donc pas s’il a contenté l’éditeur, mais l’idée d’une suite ou de DLC trotte déjà dans la tête du réalisateur du titre, Kenji Kimura.

Rien de confirmé, mais l’envie est là

Interviewé par IGN Japan, le réalisateur du titre a répondu à quelques questions sur l’avenir de cette nouvelle licence. Lorsqu’il lui a été demandé s’il avait des années pour ce qui arriverait apprès, il déclare :

« Je pense que lorsque les choses se calmeront un peu plus et que je me serai un peu calmé, j’aurai des idées de DLC et de suites, et je voudrai les réaliser. Rien n’a été décidé, donc je ne peux rien vous dire de plus que cela. »

Il faudra en effet avoir les chiffres de ventes de cet épisode pour voir si le public souhaiterait avoir une suite, mais si suite il y a, ou même un DLC, Kenji Kimura sera sur le qui-vive pour réaliser tout cela.

Pour en savoir plus sur Ghostwire Tokyo, n’hésitez pas à consulter notre test.