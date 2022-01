Ghost of Tsushima s’est vendu à 8 millions d’exemplaires

Le CES 2022 de Las Vegas, consacré aux dernières nouvelles du monde high-tech, a ouvert ses portes aujourd’hui et Sony était encore une fois présent afin d’évoquer plusieurs domaines dans lesquelles l’entreprise est présente, dont le jeu vidéo. On a ainsi eu droit à quelques nouvelles sur les chiffres de ventes de certains jeux des PlayStation Studios, dont Ghost of Tsushima.

Une nouvelle licence qui cartonne

Sony annonce ainsi avoir vendu plus de 8 millions d’exemplaires de Ghost of Tsushima à travers le monde depuis son lancement en 2020. Ce chiffre comprend ainsi les ventes de la version de base et les ventes de la Director’s Cut, disponible depuis quelques mois.

En novembre 2020, le jeu s’était écoulé à 5 millions d’exemplaires. Avec quelques promotions ici et là, le jeu pourrait très bien finir sa vie aux alentours des 10 millions de ventes, et même sans cela, Sony peut être très satisfait d’un tel résultat pour une toute nouvelle licence. Nul doute que l’avenir de cette dernière est assurée, que ce soit en jeu vidéo ou au cinéma.