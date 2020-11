Ghost of Tsushima s’est vendu à 5 millions d’exemplaires

Les dernières exclusivités de Sony ont connu un beau succès, et Ghost of Tsushima peut se targuer de s’être imposé comme l’une des nouvelles licences fortes de PlayStation. Cela se ressent également dans les chiffres, qui montrent que la nouvelle licence de Sucker Punch est promise à un bel avenir.

L’un des plus gros succès de l’année

Dans un article du New York Times concernant la PS5, on peut voir que Ghost of Tsushima est évoqué, et que le titre aurait trouvé à ce jour 5 millions d’acquéreurs. Un excellent résultat en somme, surtout pour une nouvelle licence, et qui devrait grossir dans les mois à venir grâce à la PS5 et au boost qu’elle offrira au jeu.

