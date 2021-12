Ghost of Tsushima : Le réalisateur du film souhaite prendre son temps

Les adaptations de jeux en films et séries sont plus que jamais prolifiques, et c’est donc sans grande surprise que l’on a appris il y a quelques mois que Ghost of Tsushima allait être porté sur grand écran. Le projet en est encore à ses balbutiements, et Chad Stahelski, le réalisateur du film, souhaite ne pas brûler les étapes.

Un projet qui va se faire sans précipitation

Présent lors du tapis rouge de Matrix: Resurrections auquel il participe, Chad Stahelski s’est livré à quelques confidences chez IGN à propos du long-métrage Ghost of Tsushima. Il explique alors vouloir prendre son temps pour faire les choses comme il faut :

« Vous savez comment peuvent se dérouler les adaptations de jeux vidéo. Nous prenons donc notre temps et le faisons bien. Nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs pour nous assurer que nous respectons ce qu’il y a de génial dans le jeu. »

Pour le moment, le film est toujours en préproduction et le script final n’est pas encore bouclé, ce qui indique qu’on est très loin de la sortie. On ignore encore qui incarnera Jin à l’écran, mais l’acteur du jeu avait déjà exprimé son envie d’interpréter à nouveau le samouraï.