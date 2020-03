Depuis les Game Awards, silence radio du côté de Ghost of Tsushima, la probable dernière grosse exclusivité PS4 avant la sortie de la PS5. Quelques mois après, le titre de Sucker Punch nous offre enfin un nouveau trailer, avec une jolie surprise.

Une date pour le titre

On apprend tout d’abord la date de sortie précise du titre, qui devait arriver cet été sans plus de précisions. Ghost of Tsushima sortira ainsi le 26 juin sur PlayStation 4, soit au tout début de l’été.

En plus de cette bonne nouvelle, ce trailer nous permet de mieux faire connaissance avec l’univers du titre et notamment de son histoire. Notre héros se nommera donc Jin Sakai, un samouraï qui s’opposera au brutal Khotun Khan qui souhaite anéantir les siens.

Rendez-vous donc dès le 26 juin pour découvrir ce Ghost of Tsushima, en exclusivité sur PlayStation 4. L’édition collector du jeu ainsi que son édition spéciale ont également été présentées dans la foulée.