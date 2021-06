Ghost of Tsushima: Director’s Cut a été listé par l’ESRB sur PS4 et PS5

Il y a quelques jours, une rumeur autour d’une extension en standalone pour Ghost of Tsushima commençait à affoler les fans du jeu, mais c’est aujourd’hui une autre version du titre qui fait parler. L’ESRB (Enterainment Software Rating Board), qui est l’organisme de classification américain, vient tout juste de lister un certain Ghost of Tsushima: Director’s Cut.

Pas d’extension alors ?

On en sait pas plus sur cette mystérieuse version pour le moment, si ce n’est qu’elle est listée à la fois sur PS4 et sur PS5. Etant donné que c’est l’ESRB qui liste cela, il y a peu de doutes à avoir sur l’existence d’un tel projet, et on imagine qu’une officialisation ne devrait plus trop tarder du côté de chez PlayStation et Sucker Punch.

On s’amusera de voir une autre Director’s Cut annoncée juste après celle de Death Stranding, alors que la notion même du terme est ici un peu utilisée de façon commerciale, étant donné que les deux studios ont probablement eu champ libre dès le départ (surtout pour Kojima). Au moins, on espère que cela apportera du nouveau contenu pour Ghost of Tsushima, et il faudra voir si cette information invalide la rumeur sur l’extension.