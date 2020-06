Ghost of Tsushima : Sucker Punch présente le jeu en détail

Ghost of Tsushima, dont la date de sortie se rapproche petit à petit, se dévoile encore un peu plus après un State of Play qui lui était entièrement consacré. Au programme : niveaux de difficulté, durée de vie ou encore quêtes annexes dont les informations se précisent via Nate Fox et Jason Connell qui se sont exprimés sur le PlayStation Blog.

Ce que l’on peut faire

L’occasion pour les deux membres de chez Sucker Punch de dévoiler quelques précisions sur ce que l’on a vu (ou pas) lors de ce State of Play.

Ainsi, on apprend que trois modes de difficulté seront présents : Facile, Normal et Difficile. Les développeurs insistent sur le fait que la barre de santé ne changera pas selon le mode de difficulté et que la différence se fera principalement sur le système de combat qui fera appel à la dextérité du joueur. La mort sera létale assez rapidement, dans un sens comme dans l’autre afin de respecter une certaine logique.

Ensuite, nous avons la confirmation du cycle jour/nuit avec la présence d’une météo dynamique ainsi que de la possibilité de choisir son cheval en début d’aventure. Vous pourrez jouer de la flûte à tout moment et méditer afin d’observer les paysages dans toute leur splendeur grâce à un système de guidage par le vent qui vous épargne un HUD ou une mini-carte venant gâcher l’immersion.

Et ce qu’il ne sera pas possible de faire

Si cet interview nous confirme plusieurs choses que l’on savait déjà, c’est aussi l’occasion pour annoncer ce qu’il n’y aura pas dans Ghost of Tsushima. Il ne sera ainsi pas possible de combattre avec un katana dans chaque main, ni de nager car les déplacements se feront uniquement à cheval ou à pied.

On aurait pu penser qu’un système de karma serait également présent (avec la possibilité de faire peur aux Mongols grâce à notre réputation) mais les développeurs expliquent qu’ils racontent une histoire unique qui est celle de Jin.

Il ne sera à priori pas possible non plus d’utiliser une autre arme que le katana de samouraï, hormis les deux types d’arcs (courts/longs) ou encore des gadgets comme les kunais. Il ne sera pas possible non plus de décapiter ou de démembrer une partie spécifique de votre ennemi, le but pour Jin étant d’éliminer son adversaire au plus vite et le plus efficacement possible.

Quêtes annexes et durée de vie

Concernant la quête principale et les quêtes annexes, ces dernières ne seront pas obligatoires au déroulement de l’histoire (comme leur nom le laisse suggérer) mais elles rapporteront les meilleures récompenses du jeu si vous les effectuez. C’est aussi un moyen de vous immerger encore plus dans la région et auprès de ses habitants en renforçant les liens que vous tisserez avec eux tout au long de l’aventure.

Quant à la question concernant la durée de vie, Nate Fox préfère rester prudent en indiquant qu’il est « Difficile, voire impossible, de répondre à cette question pour un jeu en monde ouvert… Vous pouvez en tout cas vous attendre à un jeu bien plus long que nos précédentes productions« . De quoi augurer plusieurs dizaines d’heures de jeu si l’on aime explorer et découvrir tous les secrets dont recèle l’île.

Enfin pour terminer sachez que la présence des animaux sera importante et qu’ils vous accompagneront tout au long de votre périple. Ainsi votre cheval restera votre fidèle destrier du début à la fin de la campagne, certains animaux vous guideront vers des lieux de cultes et d’autres seront plus dangereux et vous permettront de récolter des ressources.

Pour rappel, Ghost of Tsushima sortira le 17 juillet prochain en exclusivité sur PlayStation 4 (et sera probablement compatible sur PlayStation 5) dans des éditions standard ainsi que collector.