Genshin Impact : La version 3.2 du jeu sera présentée ce dimanche

Si vous essayez encore d’obtenir Nilou dans Genshin Impact, il ne faudra pas trop tarder. La mise à jour 3.1 ne va durer que 5 semaines, comme la 3.0 et la 3.2, et justement, la prochaine update va bientôt être présentée. Habituellement, on aurait pu s’attendre à ce que le stream de Hoyoverse ait lieu un vendredi, mais le studio nous donne plutôt rendez-vous pour ce week-end afin de découvrir ce qui nous attend dans la prochaine mise à jour.

Nahida sera bientôt présentée

Annonce du programme spécial de la version 3.2 C'est l'heure des annonces ! Un programme spécial sur la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 23 octobre 2022 à 8 h 00 (UTC-4) sur la chaîne Twitch officielle.

>>> https://t.co/15HKtWHJen#GenshinImpact pic.twitter.com/rnPyXkenA3 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) October 21, 2022

Le compte Twitter officiel du jeu nous informe aujourd’hui que le stream de présentation de la version 3.2 de Genshin Impact aura donc lieu ce dimanche 23 octobre à 14 heures, heure française, sur Twitch.

Durant ce live, on devrait normalement avoir la présentation de Nahida et de Layla, les deux prochains personnages jouables qui arriveront avec les nouvelles bannières. Les reruns seront également connus, et on nous dévoilera les nouveautés de cette version, que l’on espère être aussi riche que la 3.0 et la 3.2. Vous retrouverez un résumé complet de toutes les annonces dès dimanche sur notre site, avec les habituels codes primo-gemmes à entrer.

