Genshin Impact : L’Archon Dendro Nahida et Layla arriveront en 3.2, premières images

Genshin Impact va prochainement passer dans sa version 3.1, ce qui ajoutera une nouvelle zone désertique à explorer à Sumeru ainsi que la possibilité de jouer avec de nouveaux personnages, à savoir Cyno, Candace et Nilou. Mais comme d’habitude avant chaque mise à jour du jeu, miHoYo nous présente les personnages qui arriveront dans l’update qui arrivera encore après. On découvre donc qui seront les personnages jouables mis en avant en 3.2, et ce sont Nahida et Layla.

L’Archon Dendro sera enfin jouable

Nahida ‧ Physique de pureté

La Rani Kusanali La Rani Kusanali réside au plus profond du Sanctuaire de Surasthana, toujours ignorée et rarement mentionnée.#GenshinImpact #Nahida pic.twitter.com/dYJkRQmzzL — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) September 26, 2022

Nahida est évidemment la plus connue des deux puisqu’on a déjà pu la croiser dans le jeu via la quête d’Archon. Il s’agit ni plus ni moins de l’Archon Dendro qui veille sur la cité de Sumeru, et dont l’histoire reste encore assez énigmatique. On imagine que les deux prochaines mises à jour nous en diront plus à son sujet, mais on se réjouira d’abord de voir un nouveau personnage Dendro dans le jeu, qui pourrait apporter tout un tas de nouvelles équipes potentielles.

Layla est en quelque sorte un personnage surprise, puisqu’on ne la connait pas du tout en jeu. Elle est décrite comme étant une étudiante en astrologie théorique, qui dessine des cartes des étoiles et qui est constamment à moitié endormie à cause de ses études éreintantes. Elle sera de type Cryo, mais on ignore encore son arme.

Pour rappel, la version 3.2 sera disponible le 2 novembre. Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.