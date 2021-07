Genshin Impact : la Shogun Raiden, Kujou Sara et Sangonomiya Kokomi dès la version 2.1 ?

La version 2.0 de Genshin Impact vient tout juste de sortir que miHoYo prépare la version 2.1, et qui dit nouvelle version, dit nouveaux personnages jouables. Si Ayaka, Yoimiya et Sayu sont au coeur de la version 2.0, il se pourrait que la Shogun Raiden, Kujou Sara et Sangonomiya Kokomi arrivent dès la version 2.1.

Les personnages de la version 2.1 déjà connus ?

Le compte Twitter officiel de Genshin Impact a en effet posté trois nouveaux portraits mettant en avant ces guerrières. Un geste qui pourrait sembler être anodin, mais qui ne l’est pas. On pourrait simplement penser que le studio nous montre les portraits des personnages que l’on aperçoit déjà dans cette version 2.0, mais ni Thomas ni Gorou ne sont présents, alors qu’on les a vu eux aussi récemment.

De plus, la dernière fois que le compte officiel a présenté des personnages de la sorte, c’était justement pour Ayaka, Yoimiya et Sayu, qui étaient donc les prochains personnages à arriver en jeu. On peut donc légitimement penser que la Shogun Raiden, Kujou Sara et Sangonomiya Kokomi seront les prochaines héroïnes à débarquer dans la prochaine mise à jour, qui aura lieu en septembre.

Etant donné le statut des personnages in-game, on peut théoriser sur le fait que Kujou Sara devrait être une 4 étoiles aux côtés des deux leaders 5 étoiles (on imagine qu’il n’y aura que 2 bannières et que Kujou Sara sera présente dans la bannière de la Shogun Raiden). Tout cela reste à confirmer, mais d’ici là, si vous souhaitez obtenir ces personnages, n’hésitez pas à bien économiser vos primo-gemmes.

D’ici là, vous pouvez consulter tous nos guides liés à Inazuma. On vous parle des événements, de comment jouer Ayaka, des différentes zones et de bien d’autres astuces.