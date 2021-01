Genshin Impact va présenter sa version 1.3 lors d’un stream demain à 17 heures

Genshin Impact s’apprête à lancer sa version 1.3, qui arrivera maintenant dans un peu moins de deux semaines. Le studio miHoYo a déjà précisé quelques détails techniques concernant cette future mise à jour, mais va plus rentrer dans les détails dès demain à l’occasion d’un stream spécial.

Tous savoir sur la version 1.3 dès demain

Présentation spéciale de la version 1.3 «Lumières à l'horizon» Chers Voyageurs,

Nous tiendrons une présentation spéciale pour la version 1.3 de Genshin Impact « Lumières à l'horizon » ce 22 janvier à 17 h 00 (UTC+1) ! Chaîne YouTube de Genshin Impact : https://t.co/03ydkK7xSa pic.twitter.com/KBrLp6haJE — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) January 21, 2021

Cet événement a été annoncé sur Twitter et aura lieu sur YouTube, avec un stream qui devrait revenir en détails sur les nouveautés apportées par la mise à jour 1.3, nommée « Lumières à l’horizon« . Le festival des lanternes devrait être au centre du programme, ainsi qu’une démonstration de Xiao, qui sera sans doute le prochain personnage jouable qui arrivera en même temps que la mise à jour (à moins qu’il ne s’agisse de Hu Tao).

Ce stream aura lieu demain à 17h et sera traduit en anglais. Les fans les plus impatients pourront cependant découvrir la version chinoise de ce stream quelques heures plus tôt, à 13h. Vous retrouverez toutes les informations à retenir sur le site dès demain avec un article dédié.

