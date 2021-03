Genshin Impact : Venti prépare son retour avec une nouvelle vidéo

Pour sa version 1.4, Genshin Impact célèbrera la Fête des alizées au sein de la ville de Mondstadt, ce qui sera l’occasion de remettre en avant les personnages issus de cette région du jeu. Venti sera forcément au centre de toutes les attentions, avec le retour de sa bannière, et le barde nous présente aujourd’hui un nouveau récit pour fêter son retour.

Le barde continue son histoire

Venti nous conte donc le récit des Quatre Vents, qui nous en apprend plus sur le passé de la ville et sur ses protecteurs. On peut y voir de dos Vennessa, un personnage qui est apparu dans quelques histoires du lore et qui a mené la reconstruction de la ville, en plus de fonder l’ordre de Favonius.

Tout cela nous prépare surtout au retour de la bannière de Venti et à la suite de son histoire, qui devraient arriver le 17 mars prochain lors de la mise à jour 1.4.

