Genshin Impact : Tout savoir sur la version 1.4 (Venti, Rosaria, Festival de Mondstadt, Codes…)

Comme cela avait été annoncé, miHoYo a levé le voile sur la version 1.4, qui n’a guère de secrets pour les joueuses et joueurs assidus qui suivent les leaks. Après le Festival des lanternes à Liyue, place à Festival de Mondstadt, qui nous réserve de nombreux mini-jeux à découvrir, entre autre choses.

Le Festival des fleurs de Mondstadt bat son plein

La ville de Mondstadt sera donc aux couleurs de la fête locale, que l’on peut considérer comme être une sorte de fête du printemps. On découvrira ainsi plusieurs mini-jeux pour participer aux festivités, comme un jeu de tir avec des ballons, des parcours de planeur ou encore un jeu de rythme avec de la musique, où il faudra appuyer sur différents boutons pour jouer une mélodie.

On peut également voir une série de mini-jeux façon Fall Guys qui demandent de l’agilité, avec des plateformes qui tombent sous nos pieds. Ces mini-jeux pourront être effectués en coop, et plusieurs récompenses seront à la clé, dont un nouvel arc.

Un tête à tête avec nos personnages préférés ?

Parmi les nombreuses activités offertes dans cette mise à jour, l’une d’entre elles se démarque tout particulièrement. Il s’agira d’une série de quêtes qui prendra la forme d’un… jeu de « drague » ? C’est visiblement ce que l’on a pu voir dans la présentation, où notre personnage pourra avoir des rendez-vous avec les personnages suivants :

Barbara

Noelle

Chongyun

Bennett

Ces rendez-vous permettront d’augmenter notre relation avec ces personnages et donneront lieu à des scènes inédites, avec des choix de dialogues et des embranchements.

Le but sera alors de maximiser ces relations afin d’obtenir des récompenses. Pour la version 1.4, cela sera limité à ces quatre personnages, mais cet événement sera de retour plus tard dans le jeu avec d’autres héros et héroïnes, histoire de combler celles et ceux qui voudraient s’acoquiner avec Zhongli ou Jean.

Esprit des eaux et défis supplémentaires

L’esprit des eaux sera également très présent durant cette version 1.4 avec un nouveau combat, qui promet d’être plus difficile que celui que l’on connait. Ce « nouveau » boss donnera donc lieu à un sacré défi afin de récolter une nouvelle fois tout un tas de récompenses.

L’une des récompenses les plus attendues concerne un mini-Esprits des eaux, que vous pourrez obtenir et qui vous accompagnera dans vos aventures comme un familier.

Un événement spécial sera consacré à ce familier, où il faudra capturer des esprits des eaux un peu partout sur la carte façon Pokémon, avec des bulles d’eau.

On découvrira aussi une nouvelle quête avec Dainsleif, qui fera visiblement avancer les choses du côté du récit des Abysses, avec un nouveau boss à affronter. Celui-ci sera de type Hydro et il s’agira d’un humanoïde visiblement très rapide, qui ne devrait pas faire de cadeaux.

Enfin, un nouveau type de défi fera son apparition, où l’on fera face à des vagues de monstres avec des modificateurs en plein combat. Il est possible que ces défis soient chronométrés, mais cela reste à confirmer.

Les bannières de la 1.4 avec Rosaria, Venti et Tartaglia

Malheureusement, cette version 1.4 n’a pour l’instant dévoilé aucun nouveau personnage 5 étoiles. Seule Rosaria sera inédite ici. Pour rappel, Rosaria est un personnage 4 étoiles et une utilisatrice de lance de type Cryo.

Sa première attaque permet de se téléporter vers, ou derrière l’ennemi tout en donnant un grand coup de lance circulaire chargé d’élément Cryo. Sa deuxième attaque fait tomber une lance géante Cryo qui inflige des dégâts tout autour au moment de l’impact, ainsi que des dégâts Cryo continus durant quelques secondes.

Venti sera visiblement le prochain personnage 5 étoiles qui sera mis à l’honneur dans une bannière. Ce n’est pas très étonnant, étant donné que sa bannière était la plus ancienne, et que le festival de la ville lui rend hommage.

Plus surprenant, on découvre que c’est Tartaglia qui fera son retour avec une bannière après celle de Venti. On pensait que miHoYo allait mettre en avant les personnages de la ville de Mondstadt, mais c’est bien lui qui fera son retour dans la version 1.4. Rosaria sera présente dans cette bannière.

On ne connait pas encore les dates exactes de ces bannières. De plus, de nouvelles armes vont faire leur apparition comme on peut le voir dans le trailer, avec un nouvel arc 5 étoiles, mais on n’en sait pas beaucoup plus pour le moment.

Des nouveaux ajustements

Parmi les quelques ajustements qui seront faits durant cette mise à jour 1.4, on retrouve ce que l’on savait déjà, à commencer par l’augmentation des résines condensées. Jusqu’ici, il n’était possible que d’en porter 3 à la fois, et ce nombre va maintenant être augmenté à 5 résine condensées.

On note aussi des ajustement dans la cuisine afin d’améliorer les plats parfaits, ainsi que des petits réglages dans les Profondeurs spiralées avec la possibilité de recommencer un défi plus simplement.

Enfin, le niveau du monde pourra bien être ajusté à partir de la version 1.4. Vous serez désormais en mesure de baisser le niveau de votre monde d’un rang lorsque vous en avez envie. Il faudra ensuite attendre 24 heures afin de modifier ce réglage à nouveau. Pratique pour celles et ceux qui ont monté ce niveau trop vite et qui regrettent.

Codes gratuits pour des primo-gemmes

Enfin, dernière surprise de ce stream de présentation, trois codes gratuits ont été partagés. Ils donnent lieu à des récompenses in-game que l’on vous décrit juste ici :

KTNSCQWW922M (100 primo-gemmes + 10 cristaux de renforcement)

(100 primo-gemmes + 10 cristaux de renforcement) ET7ADQFF8KJR (100 primo-gemmes + 5 leçons de héros)

(100 primo-gemmes + 5 leçons de héros) ​ PSNTC8FEQK4D (100 primo-gemmes + 50 000 moras)

La version 1.4 de Genshin Impact sera disponible dès le 17 mars. En attendant, vous pouvez retrouver nos nombreux guides et astuces pour en savoir plus sur le jeu. Cet article sera mis à jour lorsque le stream occidental de présentation sera terminé.