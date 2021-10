Genshin Impact : Tout savoir sur la mise à jour 2.2 (Thomas, Hu Tao, nouvelle île, date…)

Après un anniversaire qui a a soulevé de nombreux débats autour du jeu, Genshin Impact fait aujourd’hui le plein d’informations avec son stream de présentation de sa mise à jour 2.2. Une présentation un peu décalée par rapport à d’habitude (on l’attendait plutôt pour vendredi dernier), mais qui nous a réservé un long aperçu des prochains événements à venir dans le jeu.

Nouvelle île et donjon inédit

Contrairement aux deux précédentes mises à jour, cet update 2.2 ne fera pas beaucoup avancer l’histoire du jeu et ressemble à s’y méprendre à une mise à jour intermédiaire, même si elle aura droit à pas mal de contenu.

Ce premier trailer met surtout en avant le nouvel événement qui nous entrainera dans un donjon un peu spécial, où notre personnage sera visiblement accompagné de Xinyan et de Tartaglia.

Dans ce donjon, on sera aidé d’un petit personnage en papier qui nous donnera quelques bonus en combat. A la fin de chaque salle, on pourra alors obtenir des buffs supplémentaires. Deux teams devront être sélectionnées, une principale et une de support. Évidemment, à l’issue de ce donjon, il y aura plein de récompenses à collecter, dont une Xinyan gratuite, des primo-gemmes, une couronnes, des moras, bref, un vrai petit jackpot.

Cette mise à jour n’oublie pas la région d’Inazuma pour autant, puisque la dernière île de la région sera ajoutée. On visitera donc l’île de Tsurumi, qui est enveloppée par la brume, et semble complétement désolée.

C’est dans cette nouvelle île que l’on croisera le monstre inédit de cette mise à jour, qui sera une sorte de loup spectral qui inflige de la corrosion si un personnage est touché, même avec un bouclier.

Les autres événements de la version 2.2

Cette île de Tsurumi mettra aussi en avant un nouvelle événement qui se déroulera en trois parties, et où il faudra jouer les architectes avec des balises pour trouver des éléments qui vont nous aider à combattre un Garde des Ruines qui se régénère.

Un autre événement plus calme aura lieu avec Kazuha, et celui-ci sera centré sur la musique. Comme le précédent événement du genre, il faudra effectuer des partitions dans le rythme, et cette fois-ci, notre personnage sera accompagné par plusieurs autres héros, de Zhongli à la Shogun Raiden.

Les escapades feront également leur retour avec cette mise à jour, avec celle de Thomas, forcément, mais aussi une autre en compagnie de Sayu.

Un dernier événement aura lieu pour nous permettre de récolter des graines faisant pousser des fleurs inédites, qui ne seront disponibles que durant un temps. Vous vous en doutez, ces fleurs serviront surtout pour la Sérénithéière, et il sera possible d’en envoyer à ses amis.

Mise à jour de la Sérénithéière

Et puisque l’on parle de la Sérénithéière, cette dernière aura droit à une grosse mise à jour dans la version 2.2 de Genshin Impact. Un nouveau royaume sera disponible, cette fois-ci aux couleurs d’Inazuma avec des chemins de pétales de cerisier et un magnifique soleil couchant à admirer.

Evidemment, de nouvelles fournitures arriveront dans cette mise à jour, et les plans des différents meubles pourront maintenant être trouvés dans des coffres, notamment sur la nouvelle île de Tsurumi.

Autre changement notable, la possibilité d’installer des îles qui flottent dans les airs, ce qui donnera certainement des idées aux architectes en herbe.

Les personnages de la 2.2 avec Thomas

Thomas sera le seul nouveau personnage de cette mise à jour 2.2. Il s’agira d’un personnage 4 étoiles maniant une lance, de type Pyro. Sa particularité est de pouvoir instaurer un bouclier (qui peut obtenir plusieurs stacks) pour l’équipe et de pouvoir insuffler l’effet Pyro à des attaques qui vont envoyer des vagues de flammes devant lui.

Puisqu’il s’agit du seul nouveau personnage de cette mise à jour, vous vous en doutez, ce sont bien des re-runs de bannières qui auront lieu. C’est bien Tartaglia qui sera de retour en premier dès l’arrivée de la mise à jour 2.2, ce qui est son deuxième re-run, une première dans le jeu. La deuxième bannière de la mise à jour mettra en avant Hu Tao, et c’est bien dans celle-ci que Thomas sera aussi disponible (donc trois semaines après la mise à jour).

Du côté des bannières armes, une seule nouvelle arme 5 étoiles sera disponible. Il s’agira d’un nouvel arc, tandis que trois nouvelles amres 4 étoiles apparaitront durant la mise à jour.

Codes primo-gemmes et autres nouveautés

Comme d’habitude, des codes contenant des primo-gemmes et d’autres récompenses ont été distribués durant la présentation. Voici les codes à entrer avant demain 4 octobre :

LBNDKG8XDTND

NB6VKHQWVANZ

BSNUJGQFUTPM

Parmi les rares autres nouveautés à noter, on remarquera que l’inventaire des artéfacts va gagner en capacité. Avec la mise à jour, la limite de place va passer de 1000 artéfacts à 1500.

On notera également une collaboration avec l’équipementier Razor, qui propose des chaises gaming aux couleurs du jeu, ainsi que des tapis de souris et des souris.

Enfin, le support de la DualSense sera jouté sur a version PC, et cette mise à jour marquera l’arrivée d’Aloy sur les autres plateformes que les consoles PlayStation.

Quand la version 2.2 sera t-elle disponible ?

La version 2.2 de Genshin Impact arrivera le 13 octobre très tôt dans le matin, probablement vers 4 heures. Une maintenance aura lieu un peu avant cela, et en récompense, on devrait obtenir environ 600 primo-gemmes.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.