Genshin Impact : Que vaut la version PS5 du jeu ?

Sorti en septembre dernier sur PC, mobiles et PS4, Genshin Impact souffrait de soucis de performances sur la console de Sony. Si certaines mises à jour sont venues arranger un peu cela, cette version reste encore en deçà des autres, mais celles et ceux qui ont eu la chance de se procurer une PS5 ont pu bénéficier d’une amélioration conséquente sur cette console nouvelle génération, avec un boost de performance qui était salvateur.

Aujourd’hui, c’est la vraie version PS5 de Genshin Impact qui sort en même temps que la version 1.5 du jeu, directement optimisée pour la console. Voyons ensemble ce qu’elle vaut.

Une version PS4 boostée presque équivalente à la PS5

Tout d’abord, il faut noter que la version PS4 sur PS5 était déjà nettement plus proche de ce que peut proposer le jeu sur PC, avec un framerate presque stable qui ne vacillait que lors de nos promenades dans Liyue, ou lorsque trop d’effets visuels envahissaient l’écran. En dehors de cela, le nombre de fps chutait rarement, ce qui était déjà agréable. Cette version PS5 est… tout à fait similaire sur ce point là, avec des chutes aux mêmes endroits, dans les deux villes.

On se doute que cela sera probablement réglé lors d’une mise à jour, mais on attendait au moins que cette version soit à la hauteur sur ce détail dès le lancement. En revanche, la distance d’affichage est plus grande que sur PS4, ce qui renforce l’impression d’immensité du monde ouvert. Mais là encore, le clipping fait des siennes, même s’il est plus lointain.

Côté résolution, le changement n’est pas tape à l’oeil, même si les couleurs sont un peu mieux gérées, avec des ombres et des éclairages plus convaincants. En revanche, certains endroits ont bénéficié de plus de soin. Il suffit de faire un tour du côté du Pic Qingyun pour s’en rendre compte. Le paysage est ici bluffant, avec une gestion des nuages et des couleurs à saluer.

Des temps de chargements améliorés mais la DualSense sous-exploitée

Le plus gros changement vient des temps de chargement. Sur la version PS4 jouée sur PS5, ces temps de chargements restaient présents malgré un amélioration en comparaison avec ce qu’affichait la PS4, mais ils étaient toujours plus longs que ceux sur PC. Désormais, ils s’effectuent en un clin d’oeil, profitant pleinement du SSD de la console. Elle va parfois tellement vite que l’on peut voir notre personnage tomber au sol suite à son voyage rapide.

Le studio miHoYo nous avait également annoncé que cette version supporterait les fonctionnalités de la ma manette DualSense. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette version PS5 assure le service minimum ici, puisque les retours haptiques ne se sentent guère que lorsque que l’on plane ou lorsque l’on tire une flèche. Par ailleurs, concernant cette dernière action, ne vous attendez pas à des gâchettes adaptatives comme dans un Astro’s Playroom par exemple. La manette est clairement sous-exploitée, ce qui est une nouvelle fois regrettable.

En bref, la version PS5 de Genshin Impact n’a peut-être pas montré tout son potentiel dès son lancement, et il faudra attendre une mise à jour pour définitivement régler certains problèmes. On pourra aussi s’estimer déçus de voir à quel point la DualSense est si peu exploitée, mais la réduction des temps de chargement fait un bien fou. Le résultat est aussi plus joli à l’écran, même si la différence n’est pas criante. Si vous jouez déjà à la version PS4 sur PS5, la différence entre les deux versions ne vous sautera pas aux yeux, mais on espère que cette version sera encore plus optimisée dans le futur.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.