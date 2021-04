Genshin Impact : La mise à jour 1.5 et la version PS5 sont disponibles, Yanfei présentée en vidéo

C’est le grand jour pour Genshin Impact, qui passe aujourd’hui dans sa version 1.5. Cette mise à jour ajoute beaucoup de nouveau contenu, à commencer par le retour de Zhongli, qui est accompagnée par la nouvelle 4 étoiles Yanfei. Mais ce mercredi marque aussi l’arrivée de la véritable version PS5 du jeu.

Yanfei entre en jeu

C’est logiquement Yanfei qui a droit à une présentation plus détaillée ici, avec une nouvelle vidéo qui revient en détails sur ses différentes capacités. Ce personnage est désormais disponible dans la bannière de Zhongli, et vous pouvez déjà l’essayer en jeu. Pour en savoir plus sur le personnage, vous pouvez déjà consulter notre guide complet sur Yanfei.

Celles et ceux qui possèdent une PS5 peuvent également télécharger la nouvelle version du jeu qui apportera des temps de chargement réduits et le support de la manette DualSense. Notre avis sur cette version arrivera dans le cours de la journée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact.