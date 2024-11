Genshin Impact prépare sa version 5.3 avec les personnages Mavuika et Citlali

La reine Pyro entre en action

Depuis l’arrivée de la région de Natlan, Mavuika était particulièrement attendue. Elle a déjà montré toute sa puissance durant quelques quêtes d’Archon, mais à partir de la version 5.3 du jeu, elle sera enfin jouable (si vous avez la chance de l’obtenir). On ne présente plus l’Archon Pyro, mais certains s’étonneront peut-être de la voir ici enfourcher une moto, histoire de prouver une bonne fois pour toute qu’elle est définitivement la personne la plus cool de Natlan.

La plus brillante, la plus grandiose et la plus resplendissante des flammes renaissantes#GenshinImpact #Mavuika pic.twitter.com/OC20Wo6Ukg — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) November 25, 2024

Vient ensuite Citlali, qui n’est pas non plus inconnue pour celles et ceux qui ont déjà exploré la région. Cette jeune fille (en apparence) sera de type Cryo et elle pourra également être invoquée durant la version 5.3 du jeu. Nul doute que beaucoup de monde économise plutôt ses primo-gemmes pour obtenir Mavuika, mais si vous souhaitez un style très différent, vous pourrez tenter d’invoquer Citlali pour venir renforcer vos équipes.

Le vigoureux vent nocturne soufflant, l'obsidienne reflétant le cœur « J'ai toujours pensé que Citlali avait tout ce qu'il fallait pour devenir cheffe et qu'elle endosserait ce rôle tôt ou tard auprès des Maîtres du vent nocturne. Mais deux cents ans se sont écoulés et elle… pic.twitter.com/9EvM4yo9Nw — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) November 25, 2024

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS, et Android, mais aussi sur Xbox Series depuis peu. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.