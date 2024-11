Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 5.2 du jeu (Chasca, Ororon, nouvelle zone…)

Une nouvelle zone à visiter

L’histoire principale se poursuit dans cette nouvelle mise à jour, avec la publication d’une nouvelle quête d’Archon, qui ne signe pas pour autant la fin de l’aventure à Natlan.

Cette version 5.2 sera aussi l’occasion de découvrir deux nouveaux sauriens afin de se servir de leurs capacités de déplacement. Les qucusaures d’un côté, qui peuvent planer sur de longues distances, tandis que les iktomisaures qui ont l’œil bien affûté pour détecter des éléments dans le décor, tout en étant capable de se propulser dans les airs.

On visitera donc de nouveaux lieux, avec une région nommée Ochkanatlan, largement contaminée par les Abysses. C’est dans cette région que l’on rencontrera un nouveau boss, la Papille Obombrée, qui peut changer d’apparence et imiter d’autres ennemis.

Les bannières de la version 5.2

Le premier personnage de cette version 5.2 de Genshin Impact est Chasca, de type Anémo et de rareté 5 étoiles. Elle utilise un arc pour combattre… ou presque. Elle pourra surtout invoquer un énorme pistolet qui lui servira de monture, capable de planer dans les airs. Les coups de ce pistolet vont infliger des dégâts Anémo, ou bien des dégâts d’autres éléments si vous chargez l’attaque et que vous possédez d’autres personnages dans votre équipe avec ces éléments.

Ororon est quant à lui un personnage 4 étoiles, de type Electro. Lui aussi manie un arc, et fonctionnera surtout dans une équipe avec des personnages Electro et Hydro via des réactions qui infligeront plus de dégâts. Il pourra également invoquer une orbe capable de provoquer les ennemis et d’infliger des dégâts Electro réguliers.

Pour ce qui est des bannières, Chasca sera dans la première de la mise à jour 5.2, aux côtés de Lyney. Ororon sera aussi présent sur cette bannière. Pour la deuxième partie de l’update, les personnages 5 étoiles seront Zhongli et Neuvilette.

Les événements de la version 5.2

L’événement principal de la version 5.2 se nommera « Rouleaux de recherche iktomispirituelle » (pas facile à écrire) et mettra en avant Ororon et Citlali pour enquêter sur un incident survenu dans leur tribu. Un événement qui aura plusieurs facettes, avec d’abord une partie dédiée aux combats avec des objectifs à remplir. Une autre partie vous demandera de courir après les esprits errants dans des zones spécifiques, et ce en compagnie d’autres personnes. Enfin, une dernière partie plus orientée puzzle va vous demander de reconstituer des images. Accomplir tous ces défis vous donnera accès à une nouvelle épée à une main 4 étoiles.

Cette mise à jour vous proposera également un événement centré sur des défis de parkours tout en récoltant des pièces, et en vous servant au mieux des capacités de déplacement de chaque personnage donné. On retrouvera ensuite un mini-jeu de stratégie avec des monstres à recruter pour les faire combattre de manière automatique tandis qu’un autre événement nous demandera d’aller trouver certains animaux dans la nature.

Le jeu de cartes sera aussi au centre d’un nouveau mode, « Jeu automatisé », où les batailles se dérouleront de manière automatique, mais vous devrez choisir régulièrement des bonus pour changer le destin de la partie.

Les codes primo-gemmes

Comme lors de chaque live de présentation de mise à jour, trois codes permettant d’obtenir des primo-gemmes et d’autres récompenses sont disponibles et ne sont valables que quelques heures :

6ALMWAVKLK35

7TLMXSD243JR

JS45ETDJLKMD

Quand sortira la version 5.2 de Genshin Impact ?

La version 5.2 de Genshin Impact sera disponible à partir du mercredi 20 novembre, tôt dans la matinée, soit le même jour que la sortie de la version Xbox Series du jeu. Une maintenance aura lieu pendant quelques heures et vous recevrez 600 primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.