Genshin Impact : Ningguang, présentation du personnage

Au fur et à mesure de ses différentes présentations, comme lors de la PAX East, Genshin Impact semble séduire de plus en plus de joueurs, notamment grâce à sa galerie de personnages qui s’agrandit petit à petit. Après avoir présenté Klee, le studio miHoYo dévoile aujourd’hui Ningguang.

Ningguang fait les présentations

La première chose que l’on peut noter du personnage, c’est qu’elle sera doublée en japonais par Sayaka Ohara, que l’on connaît principalement pour avoir prêté sa voix à Erza Scarlett dans l’anime Fairy Tail. Ningguang est décrite comme étant très intelligente, et qui connaîtrait tous les secrets de Liyue, la cité de la roche, ce qui la rendrait aussi énigmatique que fascinante.

Il faudra encore attendre quelque temps avant d’avoir des vidéos de gameplay, mais on peut voir sur le forum officiel du jeu deux gifs montrant le personnage en action, qui pourra créer de grandes barrières et projeter des roches sur ses adversaires.

Genshin Impact est prévu courant 2020 sur PC, PlayStation 4, iOS et Android.