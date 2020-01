Genshin Impact : Klee, présentation du personnage

Régulièrement, miHoYo nous parle de Genshin Impact, son futur RPG. Et il faut bien avouer que plus les présentations se multiplient, plus l’on a envie de mettre les mains dessus. Il faut dire que les ambitions affichées semble relativement élevées et ses inspirations Zelda: Breath of the Wild donnent très envie d’explorer son univers.

Klee se présente à nous

Le site officiel est une véritable petite mine de choses à noter. Après nous avoir présenté Barbara, Diluc, Razor, Venti, Kaeya, Jean, Amber ou encore Lisa, celui-ci vient de se mettre à jour et nous permet de faire la connaissance de Klee, la petite dernière qui lâche un « Je n’ai pas fini de jouer, laissez-moi sortir ! ».

Voici sa description : « Chevalier de l’étincelle de l’Ordre de Favonius ! Elle entre toujours en scène d’une manière explosive ! Puis disparaît silencieusement sous le regard sévère de Jean, la grande maîtresse intérimaire de l’Ordre de Favonius. Bien qu’elle ait tout le loisir d’élaborer de nouveaux explosifs, pendant ses périodes d’isolement, Klee préférerait ne pas être détenue. »

Pour ce qui est du doublage, nous ne connaissons pas encore la voix qui sera derrière le personnage. Mais on ne va pas se mentir, tout comme les précédents personnages, il faut avouer que le chara-design est particulièrement réussi.

Rappelons que la sortie de Genshin Impact est prévue courant 2020 sur PC, PlayStation 4, iOS et Android.