Si vous ne connaissez pas Genshin Impact, il s’agit d’un projet d’abord destiné aux support mobiles, mais qui a rapidement élargie ses horizons. C’est un Action RPG développé par le studio chinois miHoYo à qui l’on doit également le jeu mobile Honkai Impact. Nous leur avons d’ailleurs consacré un article lors de la Japan Expo 2019 si vous souhaitez plus d’informations.

Pour en revenir à Genshin Impact, IGN Japan vient de diffuser une vidéo de gameplay de 12 minutes issue de la démo qui sera présentée à la Pax East 2020, un événement qui débute aujourd’hui même.

Un bel aperçu

Si vous découvrez le titre dés maintenant, vous constaterez que les influences sont claires. On peut donc le définir comme un mélange entre The Legend of Zelda : Breath of the Wild et la série de RPG Tales of de Bandai Namco. Ce n’est pas forcément une tare en soi puisque le titre semble être bien plus qu’un simple clone.

Vous pouvez d’ailleurs le constater en images avec de l’exploration, du loot, et des combats. D’après ce que l’on observe dans les menus, il semble y avoir de nombreux personnages aux multiples capacités. Avec un groupe de base constitué de quatre membres, il sera possible d’intervertir le personnage contrôle à tout moment pour profiter de ces talents en combat, et pour résoudre de petites énigmes lors de l’exploration.

Genshin Impact est attendu en 2020 sur PC, PS4, Switch, iOS et Android.