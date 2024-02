Genshin Impact : La mise à jour 4.5 du jeu sera présentée en live le 1er mars, une fonctionnalité déjà annoncée

Vous pourrez donc découvrir ce que vous réserve cette mise à jour 4.5 du jeu dès ce vendredi 1er mars à 13 heures sur la chaîne Twitch officielle du jeu. On sait déjà qu’elle mettra en avant Chiori, seul nouveau personnage de cette update, mais du nouveau contenu et des événements supplémentaires seront présentés.

Version 4.5 Special Program Preview #GenshinImpact

Dear Traveler, it's announcement time!

The special program for Genshin Impact's new version will premiere on the official Twitch and YouTube channels on 03/01/2024 at 07:00 AM (UTC-5)!

This #GenshinSpecialProgram will feature… pic.twitter.com/Iq0Z7X4VTZ

— Genshin Impact (@GenshinImpact) February 28, 2024