Accueil » Actualités » Genshin Impact remporte le prix du public au Game Awards, Alhataim et Yao Yao confirmés en 3.4

Tandis que certaines personnes dépensent toutes leurs primo-gemmes dans l’espoir d’obtenir Scaramouche, d’autres économisent pour les futurs personnages à venir dans Genshin Impact. On s’inquiétait de ne pas déjà connaitre les futurs personnages de la version 3.4, que l’on s’attendait à voir lundi dernier, mais miHoYo a simplement attendu les Game Awards pour révéler ses plans, tout en récupérant au passage le prix du vote du public.

Deux personnages Dendro très attendus

C’était sans doute l’un des personnages les plus attendus de Sumeru : Alhaitham sera enfin jouable dans la version 3.4, si l’on en croit le portrait du personnage diffusé sur les comptes officiels du jeu.

Ce guerrier Dendro ne sera cependant pas seul, puisque Yao Yao l’accompagnera. On connait le personnage depuis un moment maintenant, mais il est apparu dans la vidéo des Game Awards cette nuit et devrait donc nous arriver en 3.4.

Pourquoi Genshin Impact remporte le prix du public ?

Sacrée histoire que cette remise de prix. En parallèle des catégories où le jury des Game Awards a plus de voix que le public, Geoff Keighley et ses équipes ont aussi attribué le prix du choix du public avec un long processus de votes entre 30 jeux. Parmi eux, Genshin Impact était présent bien qu’il soit sorti en 2020 (sans doute parce qu’il s’agit d’un jeu service).

Pendant des jours, lui et Sonic Frontiers se sont affrontés sans vergogne, avec des communautés plus actives et virulentes que jamais, désireuses de voir leur chouchou gagner. Seulement voilà, les bots s’en sont mêlés, de quoi avoir un doute sur les résultats finaux. Geoff Keighley a cependant assuré hier que les faux votes avaient été supprimés, faisant apparaitre Genshin Impact en tant que grand vainqueur.

Mais pourquoi lui, et pas Elden Ring ou God of Ragnarok ? Et bien déjà parce que le jeu peut compter sur une communauté très active. Mais aussi très intéressée par la récompense potentielle qui pouvait suivre l’attribution de ce prix.

L’année dernière, lorsque Genshin Impact a remporté des récompenses, le studio avait distribué des précieuses primo-gemmes à tout le monde pour remercier la communauté de son support. Si miHoYo n’a jamais promis la même chose cette année, beaucoup de joueurs et de joueuses se sont dit que le schéma allait se répéter. Et c’est le cas, 800 primo-gemmes seront donc offertes d’ici le 13 décembre. Cela montre au moins que cette récompense des Game Awards a finalement peu de valeur, si elle peut être liée à des intérêts pour les communautés.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android.