Genshin Impact va débarquer sur l’Epic Games Store le 9 juin

Tandis que beaucoup de monde attend des nouvelles de la version Switch de Genshin Impact, le jeu de miHoYo va bien s’exporter sur d’autres plateformes… Ou presque. En effet, le studio vient d’annonce sur Twitter que son jeu phare allait prochainement atterrir au sein de l’Epic Games Store.

Dear Travelers,

The adventure begins again, as Genshin Impact will come to the Epic Games Store on June 9, 2021 (UTC+8) at:https://t.co/8eB2avWiZo

Paimon has also prepared an in-game redemption code as a special gift to help Travelers on their new journey: GenshinEpic pic.twitter.com/GUhImzbuZ0

