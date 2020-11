Genshin Impact : Tartaglia nous présente son gameplay et son histoire

Disponible depuis fin septembre, Genshin Impact a connu un franc succès. Histoire de maintenir cet engouement, le free-to-play aura droit à une mise à jour majeure demain, la 1.1, qui apportera son lot de nouveautés. Parmi celles-ci, l’ajout d’un nouveau personnage jouable 5 étoiles, Tartaglia. Celui-ci se présente à travers deux vidéos.

Une pour l’histoire

Cette première bande-annonce revient sur le background du héros. Tartaglia est décrit comme un combattant imprévisible originaire des terres de Snezhnaya. Ceci dit, malgré son côté imprévoyable, c’est également un guerrier à la volonté d’acier.

Surnommé Childe, c’est également le onzième des onze messagers des Fatui. On notera que son doublage est assuré par Ryōhei Kimura, que l’on connait notamment pour Ryouta Kise dans Kuroko’s Basket, Howzer dans Seven Deadly Sins ou encore Sorey dans Tales of Zestiria.

L’autre pour le gameplay

La seconde vidéo donne un peu plus de concret sur ses mécaniques de gameplay. Le jeune Tartaglia est un archer de type Hydro qui est donc très bon à distance. Cependant, ses attaques ultimes permettent de transformer son arc en arme de glace au corps-à-corps et fait donc de lui un DPS ambivalent.

On vous en reparlera évidemment demain, jour de la sortie de la mise à jour 1.1 de Genshin Impact. En attendant, n’hésitez pas à consulter nos guides actuels sur le titre.