Genshin Impact dévoile la bannière de Tartaglia et Rosalia, ainsi que les nouveaux événements de la 1.4

L’invitation aux Alizées se termine dans Genshin Impact, mais la version 1.4 du jeu a encore quelques événements à nous présenter dans les jours à venir. Cela veut aussi dire que la bannière de Venti est sur le point de terminer, et on connaît donc maintenant tout le contenu de celle qui va la remplacer.

Le détail des bannières et des événements à venir

Comme on le savait déjà, Tartaglia est le prochain personnage 5 étoiles à faire son retour dans une bannière dédiée, nommée « Adieux au Nord ». Cette dernière marquera l’arrivée en jeu de Rosalia, seul nouveau personnage de cette 1.4, qui sera ici une héroïne 4 étoiles. Voici les personnages qui seront mis en avant durant cette bannière, qui durera à nouveau trois semaines :

Tartaglia

Rosalia

Fischl

Barbara

Notez qu’une fois cette bannière terminée, Rosalia apparaitra sur les autres bannières de façon permanente, comme tous les personnages 4 étoiles.

Une nouvelle bannière d’arme sera aussi disponible, et mettra en avant les équipements suivants :

Ailes de la Voûte d’Azur (Arc 5 étoiles)

L’origine des Quatre Vents (Catalyseur 5 étoiles)

Traqueur des impasses (Arc 4 étoiles)

Epée de Favonius (Epée à une main 4 étoiles)

Espadon rituel (Epée à deux mains 4 étoiles)

Code de Favonius (Catalyseur 4 étoiles)

Lance de Favonius (Arme d’hast 4 étoiles)

La Fête des Alizées est peut-être terminée, mais la mise à jour 1.4 saura nous occuper avec une nouvelle quête d’Archon, à savoir le Chapitre 1 – Acte 4 : Nous serons enfin réunis. Cette quête se concentrera sur les Voyageurs et démarrera le 12 avril à 4 heures du matin.

Avant cela, il sera possible de participer à l’événement Désir d’Océanide, qui mettra en avant le fameux boss Hydro dans un nouveau combat. Il permettra d’obtenir un nouveau familier et d’autres récompenses, et ce du 9 au 16 avril prochain. Enfin, on notera le retour de l’événement Merveilleuses marchandises du 16 au 23 avril.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android, et sera bientôt disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet et notre guide des escapades.