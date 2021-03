Genshin Impact : Rosalia fait les présentations en vidéo

La mise à jour 1.4 de Genshin Impact a permis de mettre en avant la Fête des Alizées, notamment avec le retour de la bannière de Venti. Cette update n’apporte pas de nouveaux personnages 5 étoiles, mais on aura bien droit à un personnage inédit dans les jours à venir avec Rosalia (ou Rosaria en VA).

Une soeur pas comme les autres

Soeur Rosalia vient donc nous montrer ses capacités en vidéo. Elle sera en mesure d’utiliser l’élément Cryo et une arme d’hast et fera des ravages dans les lignes ennemies en se téléportant derrière les adversaires et en faisant tomber un grand pic de glace. Rosalia fera son entrée en jeu dès la semaine prochaine, au sein de la bannière qui marquera le retour de Tartaglia.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet et notre guide des escapades.