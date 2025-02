C’est terminé pour Dauntless, le jeu fermera ses serveur dès la fin du mois de mai

Fin de la chasse

L’annonce a été officialisée sur les réseaux sociaux du jeu par un simple message indiquant la date de fin des serveurs, qui est calée au 30 mai de cette année, aux alentours de 8h45 du matin. Après cette date, il ne sera plus possible d’accéder à Dauntless :

« Mise à jour importante : Dauntless fermera ses portes le 30 mai 2025. Dauntless ne recevra aucun contenu ni mise à jour supplémentaire. Dauntless ne sera plus disponible à partir du 30 mai 2025 à 8h45 [heure de Paris]. Merci à tous d’avoir participé au voyage Dauntless. »

Si les raisons derrière cette fermeture ne sont pas explicitement nommées, rappelons que Phoenix Labs a perdu des centaines d’employés durant ces derniers mois, soit la majorité de ses équipes. Le studio reste encore débout, sans doute pour assurer la survie de Fae Farm pendant encore un temps, mais il ne faut sans doute pas se faire trop d’illusions au sujet de ce jeu qui pourrait bientôt connaître le même sort que Dauntless.

Ce dernier est sorti il y a maintenant presque six ans et avait su proposer une alternative free-to-play aux personnes recherchant une expérience plus ou moins similaire à Monster Hunter. Le jeu avait attiré des millions de personnes, mais cela fait maintenant un moment que la base installée est très faible et que les mises à jour ne suivaient plus. Il était donc logique que le clap de fin soit prononcé.