Un coin de paradis chez soi

Chapeauté par l’équipe autrichienne de Stillalive studios, qui a déjà travaillé sur des jeux de simulation, notamment les derniers Bus Simulator, Garden Life: A Cozy Simulator est l’un des derniers titres sous le giron de Nacon. Le titre nous permet de gérer notre propre recoin de verdure, le tout dans une ambiance plutôt calme et relaxante, parfait pour des sessions simples sans se prendre la tête.

On est sur un jeu de simulation de jardinage pur et dur : en vue à la première personne, on peut ainsi arroser, déterrer, replanter, mettre au compost, admirer nos fleurs et bien d’autres tâches à réaliser. Histoire de tenir les joueurs et joueuses, un système de tâches et de progression semble bien inclus et l’on personnaliser notre petit coin en y mettant des décorations ou en jouant sur les lumières.

La sortie de Garden Life: A Cozy Simulator est prévue le 22 février 2024 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam. Une version Nintendo Switch est également en développement à une date ultérieure.