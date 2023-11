Garden Life: A Cozy Simulator sortira le 22 février 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S

Shadow Gambit: The Cursed Crew va recevoir deux DLC avant la fermeture de son studio Mimimi Games

Ace Combat 7 : Skies Unknown s’est écoulé à plus de cinq millions de copies dans le monde

Sony est attaqué en justice au Royaume-Uni à cause de l’absence de compétitivité sur le PlayStation Store

EA Sports FC 24 dévoile la dixième Team Of The Week

One Piece Pirate Warriors 4 : Uta vient pousser la chansonnette en DLC

Street Fighter 6 : Ryu, Chun-Li, Cammy et tout le reste du casting présentent leurs nouveaux costumes en vidéo

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash s’attarde en vidéo sur Nanami, Mahito, Eso et Kechizu

Destiny 2 : Le MMOFPS de Bungie s’offre une collaboration avec la licence The Witcher pour la Saison du Vœu

