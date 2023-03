Bus Simulator 21 annoncé sur PS5 et Xbox Series, mise à jour majeure en approche

Les jeux de simulation fleurissent ces dernières années. Pourtant, quelques noms reviennent avec des itérations plus ou moins régulières. Après un épisode 18 très moyen, Bus Simulator 21 est la dernière simulation de conduite de bus, sortie en septembre 2021. Si aucun nouvel épisode n’est (officiellement) en développement, les développeurs veulent tout de même apporter de nouvelles choses à leur jeu. Preuve en est, une (grosse) mise à jour est attendue dans les prochaines semaines, avec une sortie désormais prévue sur nouvelle génération. On fait le point.

Nouvel arrêt

Depuis son lancement, le titre a déjà écopé de plusieurs patchs et correctifs, ce qui n’était pas de refus vu les imperfections au lancement. Désormais, on apprend que le jeu va avoir droit à une mise à jour majeure en mai, qui a tout de même le droit à un nom dédié, Bus Simulator 21 Next Stop. En plus des nouveautés que l’on évoque juste après, cette version prendra la route des consoles next-gen, avec des versions PS5 et Xbox Series, apportant les poncifs de la nouvelle génération (4K, prise en charge de la DualSense et graphismes améliorées). La mise à niveau est gratuite.

Quant aux nouveaux contenus, on retrouvera l’arrivée d’une nouvelle zone au nord de la carte Angel Shores. Une vaste étendue, qui regorgera de nouvelles missions de campagne et de nouvelles fonctionnalités liées à l’environnement. Outre cette zone, cette mise à jour sera l’occasion d’apporter moult correctifs : améliorations de l’IA et de la stabilité, nouveau mode carrière et bien d’autres joyeusetés. Bonne nouvelle, cette mise à jour Next Stop sera déployée gratuitement pour tous les possesseurs du jeu. Notez que le soft arrivera aussi sur l’Epic Games Store et le Microsoft Store à la même date, avec la présence du crossplay PC.

Enfin, pour les personnes qui n’ont pas encore craqué sur cette simulation de bus, sachez qu’une édition Gold est prévue : celle-ci sera disponible à la vente au deuxième trimestre et regroupera le jeu ainsi que tous les DLC déjà déployés (à savoir MAN Bus Pack, l’IVECO BUS Bus Pack, le VDL Bus Pack, l’USA Skin Pack, l’Angel Shores Insider Skin Pack et le Protect Nature Interior Pack). L’occasion donc de prendre l’ensemble, aussi bien en physique qu’en numérique.

Bus Simulator 21 est actuellement disponible sur Steam, PS4 et Xbox One et arrivera sur les autres plateformes PC ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series le 23 mai 2023. L’édition gold n’est pas encore datée mais suivra cette période.