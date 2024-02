Un jardin à embellir

Le titre porte bien son nom pour faire comprendre son concept : dans Garden Life: A Cozy Simulator, vous allez pouvoir gérer votre jardin avec une simulation qui vous permettra de créer le coin de vos rêves. Arroser, déterrer, replanter, admirer et mettre au compost font partie des nombreuses actions réalisables dans cette simulation. Si on pourra le faire dans un mode bac-à-sable pour faire tout et à rien à la fois selon nos envies, le titre se dote bien d’un mode histoire.

Bien sûr, on imagine que celui-ci va surtout faire office d’immense tutoriel : on y sera invité à reprendre le jardin communal qui a été laissé à l’abandon et après avoir été accueilli par une certain Jasmine, vous allez devoir mettre en beauté ce coin de verdure. Votre objectif sera de répondre à diverses requêtes sous la forme de missions pour débloquer de nouvelles zones et de nouveaux outils.

Garden Life: A Cozy Simulator est attendu pour le 22 février 2024 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Xbox One. La version Nintendo Switch confirme également sa sortie pour le 14 mars.