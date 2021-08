Gamescom : Le planning complet des conférences à ne pas manquer

Même s’il était prévu que la Gamescom de cette année soit hybride, avec une partie numérique et une autre dans le Koelnmesse, la pandémie en a décidé autrement et tout le monde suivra le salon derrière son PC. Comme souvent, quelques conférences viendront un peu rythmer l’événement qui aura lieu cette semaine, et qui n’ouvre officiellement ses portes que jeudi prochain. Voici les prises de parole à ne pas manquer durant la semaine.

Le programme des conférences

On vous résume ici brièvement les conférences à visionner qui vont se dérouler durant la semaine, avec les horaires et ce qu’on peut attendre de ces présentations :

Destiny 2 Showcase : Le 24/08 de 17h à 19h

Ce n’est pas totalement compris dans la Gamescom, mais puisque c’est cette semaine, autant l’évoquer. Il s’agira d’une présentation de deux heures qui va s’attarder sur le futur du jeu, notamment sur son extension La Reine Sorcière qui a révélé un teaser ce matin même. Il sera possible de suivre l’événement sur Twitch.

Gamescom 2021 Xbox Stream : Le 24/08 de 19h à 20h30

Microsoft prendra la parole en amont de l’ouverture du salon virtuel pour présenter des updates sur les jeux à venir qui ont déjà été annoncés, et sur les nouveautés du Xbox Game Pass. On devrait donc y revoir Forza Horizon 5, Halo Infinite et bien d’autres, avec également une présence des éditeurs tiers. En revanche, aucune nouvelle annonce de jeu n’est à prévoir durant cette conférence. Vous pourrez suivre la conférence sur YouTube et Twitch.

Gamescom 2021: Opening Night Live : Le 25/08 de 20h à 20h (pré-show à 19h30)

L’émission présentée par Geoff Keighley permettra de lever le voile sur de nombreux World Premiere, que ce soit sur des jeux déjà annoncés ou sur des titres qui seront révélés pour la première fois. Des jeux comme Genshin Impact, Sifu et bien d’autres ont d’ores et déjà confirmé leur présence dans le show, qui va s’étaler sur deux heures de présentation. L’événement sera à suivre sur YouTube.

Awesome Indies Showcase : Le 26/08 de 20h30 à 22h

Une présentation qui va se concentrer sur les jeux indépendants, en collaboration avec IGN. On devrait y revoir des titres moins populaires que ceux présentés durant l’Opening Night Live. Vous pourrez regarder la présentation sur YouTube.

Future Games Show : Le 26/08 de 22 h à 23h

GamesRadar revient avec une nouvelle édition de son show qui devrait présenter un peu tous les types de jeux, notamment des indépendants et des AA, avec 40 jeux confirmés. On devrait y voir les productions de Team 17, Tripwire Interactive, Frontier Developments et bien d’autres. L’émission sera à suivre sur YouTube et Twitch.

Voilà tout ce qu’il faut savoir sur la Gamescom de cette année, qui sera forcément un peu faible en l’absence de conférence d’autres grands constructeurs.