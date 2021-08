Une conférence Xbox annoncée pour la Gamescom prévue le 24 août

Après avoir enflammé l’E3 2021 avec une conférence plus que convenable en compagnie de Bethesda, Xbox annonce une autre présentation à venir. Cette fois-ci, c’est à l’occasion de la Gamescom que l’entreprise californienne tiendra un livestream. Voici les premières informations avec une nouvelle date à noter dans votre agenda.

Un livestream Xbox sans annonce majeure

Prenez votre calendrier et notez-y la date du 24 août à 19 heures (heure française). Microsoft vient d’annoncer un « Xbox Stream » à l’occasion de la Gamescom 2021, une présentation en direct qui sera diffusée sur YouTube, Twitch, Facebook et Twitter et bien sûr, intégralement sous-titrée en français. La veille de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, où Xbox devrait aussi être présent parmi les futures annonces.

Ne vous attendez cependant pas à une conférence d’aussi grande envergure que l’E3 2021 : Xbox précise que le livestream se focalisera sur des jeux déjà annoncés, que ce soit des titres internes des Xbox Game Studios ou des éditeurs tiers. On imagine qu’il y aura quelques petites surprises mais pas de grosses annonces. Qui sait, peut-être des images du prochain Fable ? On imagine que Halo Infinite sera bien là en tout cas.