Game Informer est de retour après sa fermeture, et avec toute son équipe

L’été dernier, on déplorait la mort soudaine de Game Informer, véritable monument de la presse jeu vidéo anglophone, qui appartenait jusqu’ici au groupe GameStop. On l’a encore vu il y a peu avec la revente potentielle de Micromania, GameSpot cherche à faire beaucoup d’économies et à se débarrasser de certaines de ses divisions, qu’importe leur renommée. Game Informer faisait partie des sacrifiés et avait stoppé son activité du jour au lendemain, avec la fermeture de son site. L’équipe rédactionnelle n’a cependant pas abandonné et a travaillé en coulisses pour effectuer un retour.