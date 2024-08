Future Games Show (Gamescom 2024) : le résumé complet de toutes les annonces (Will Follow the Light, Bionic Bay, Retrieval…)

Ned Luke et Alex McKenna, deux voix emblématiques des licences de Rockstar, ont animé cette nouvelle édition du Futur Games Show pendant plus d’1h30 en multipliant les références à leurs rôles respectifs : Michael de GTA V et Sadie Adler de Red Dead Redemption 2. Voici donc le résumé de toutes les annonces de ce Futur Games Show spécial Gamescom 2024.

Mars Attracs

Plateformes : PC

: PC Date : 2025 (accès anticipé)

Mars Attracts est un jeu de gestion de parc à thème se déroulant dans l’univers emblématique du film Mars Attacks. Le but sera de construire des attractions, d’embaucher et de former du personnel…. Il vous faudra surtout gérez les besoins des visiteurs, et… enlever des humains pour qu’ils deviennent les stars de vos attractions. Il sera disponible en accès anticipé sur Steam en 2025.

Spine

Plateformes : PC – consoles

: PC – consoles Date : 2025

Nous l’avions déjà vu lors du précédent Futur Game Show, Spine a ici dévoilé un nouveau trailer de gameplay avec des cinématiques, du parkour, des combats de boss et quelques notes de musiques. On apprend en effet que la bande-son est composé par Le Castle Vania (John Wick, Payday).

The Explorator

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Si vous suivez notre évènement phare chaque année dédié aux jeux français, L’AG French Direct, vous aurez remarqué que bon nombre de jeux présents à ce Futur Games Show sont déjà passés dans notre show. C’est le cas de The Explorator, un FPS Old-school où le but est de trouver la cité perdu de l’Atlantide. Il annonce aujourd’hui le lancement de son financement via Kickstarter et la sortie d’une démo sur Steam.

Sid Meier’s Civilization VII

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox Series -Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox Series -Switch Date : 11 février 2025

En tant que sponsor principal de l’évènement, Sid Meier’s Civilization VII est apparu plusieurs fois au cours du show, toutefois il n’a fait que recycler des trailer déjà diffusé hier soir. On nous rappelle ici que la narratrice du jeu sera incarnée par Gwendoline Christie connu pour son rôle de Brienne dans Game of Thrones.

Black Myth Wukong

Plateformes : PC – PS5 -Xbox Series

: PC – PS5 -Xbox Series Date : Déjà disponible

Disponible depuis hier et battant des records d’audience sur Steam, Black Myth Wukong a diffusé un nouveau trailer pour convaincre les derniers hésitants qui ne serait pas déjà tomber sous le charme du roi singe.

Croak

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Premier « World Premiere » du Futur Games Show, Croak est platformer à la direction artistique cartoonesque créé par d’anciens développeurs de Cuphead et Rick & Morty. Il sortira « bientôt » sur PC.

Monaco 2

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Monaco 2 est la suite du jeu indépendant coopératif du même nom de 2013 centré sur les braquages. Un nouveau trailer de gameplay a présenté les protagonistes de cette suite qui arrivera bientôt sur PC.

Ravenswatch

Plateformes : PC -PS5 – Xbox Series – Switch

: PC -PS5 – Xbox Series – Switch Date : Automne 2024

Toujours en accès anticipé sur Steam, Ravenswatch, le roguelike coopératif des français de Passtech Games nous présente un nouveau trailer centré sur le personnage jouable, Carmilla.

Zero Space

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Créé à l’aide de joueurs professionnels de Starcraft, Zero Space est un jeu de stratégie en temps réel où vos choix de campagne changeront le destin de la galaxie. Il arrivera bientôt sur PC.

Will Follow the Light

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Sans doute le « World Premire » le plus intéressant de la conférence, Will Follow the Light est une aventure narrative développée sous Unreal Engine 5. On incarnera Will, un homme intrépide qui s’aventure dans les mers déchaînées et les côtes nordiques sauvages dans le but de retrouver son fils disparu.

Greedfall 2

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Greedfall 2: The Dying World, la suite du RPG de Spiders, s’est montré dans un nouveau trailer présentant les grandes lignes de cette aventure se déroulant avant et en parallèle du premier opus. Pour rappel, l’accès anticipé est prévu pour le 24 septembre prochain.

Akimbot

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 29 août 2024

On enchaîne sur un autre jeu français déjà vu à l’AGFD, Akimbot. Conçu par le développeur de Pumpkin Jack, il s’agit d’un jeu action/aventure fortement inspiré des Ratchet & Clank. La sortie officielle est prévue dans quelques jours, soit le 29 août prochain sur PC et consoles.

Phantom Line

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Antistatic Studios a offert un aperçu détaillé de Phantom Line, un FPS coopératif d’anomalies inspiré des creepypasta.

Caravan SandWitch

Plateformes : PC – PS5 – Switch

: PC – PS5 – Switch Date : Septembre 2024

Encore un jeu français que l’on a souvent vu ces temps-ci. Caravan Sandwitch a diffusé un trailer de gameplay inédit. Il arrivera en septembre sur PC et consoles.

Les quatre jeux fantastiques les plus attendus

L’autre sponsor de l’évènement était Amazon Prime Video qui a fait sa publicité pour la saison 2 du Seigneur des Anneaux : les anneaux de pouvoir. Histoire de quand même parler jeux vidéo, ils ont fait une petite liste des 4 jeux situés dans un univers fantastique les plus attendus : Metaphor Re: Fantazio, Monster Hunter Wilds, Dragon Age: The Veilguard et Fable. L’occasion de revoir des images de ces jeux ultra attendus.

Rogue Waters

Plateformes : PC

: PC Date : 30 septembre

Autre World Premiere du Futur Games Show, Rogue Waters est un roguelite développé par Tripwire Interactive où l’on incarne des pirates à bord de navires. Le trailer nous donne un bon aperçu du gameplay qu’il proposera le 30 septembre prochain.

Dwarven Realms

Plateformes : PC

: PC Date : 27 septembre

Dwarven Realms a dévoile un trailer de gameplay pour donner un aperçu du nombre d’ennemis à l’écran et de ses combats de boss. Le titre est un Action-RPG qui ressemble un peu à un Vampire Survivor en 3D. Actuellement en accès anticipé, il est prévoir une sortie officielle le 27 septembre prochain.

Dimensionnals

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Dimensionals veut vous rendre nostalgique des dessins animés du samedi matin avec un Deck Builder Roguelite et une direction artistique façon bande-dessinée. Une démo est disponible sur Steam.

Dfuse

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

DFUSE est un FPS MOBA qui rappelle fortement les Counter-Strike de Valve. Le trailer annonce une Alpha fermée pour le mois d’octobre.

Bloomtown

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date : 24 septembre

Bloomtown est le nouveau jeu des créateurs de Graveyard Keepers. Il s’agit d’un jeu d’aventure en pixel-art avec des combats au tour par tour. Le trailer se concentre sur la narration et les personnages du titre. On l’attend en septembre sur PC et consoles.

All on Board

Plateformes : SteamVR et Meta Quest

: SteamVR et Meta Quest Date : TBA

Si vous possédez un casque de réalité virtuelle et que vous n’aimez pas vous déplacer pour jouer aux jeux de société avec vos amis, All on Board est la solution. Le titre vous permet de jouer à plusieurs jeux de société officiels, sachant que de nouveaux seront ajoutés au fur et à mesure.

Exoborne

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Exoborne, l’extraction shooter en monde ouvert, dévoile de nouvelles informations grâce à une interview avec les développeurs du studio Sharkmob. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avions sorti une preview lors de son annonce l’année dernière.

Faaast Penguin

Plateformes : PC – PS5- Xbox Serties – Switch

: PC – PS5- Xbox Serties – Switch Date : septembre 2024

Malgré le nombre de « a » dans le titre, Faaast Penguin est un jeu indépendant que l’on peut simplement décrire comme un « Fall Guys avec des pingouins ». Il est attendu sur PC et consoles en septembre. Une bêta ouverte sera proposée du 7 au 8 septembre prochain.

Lost Skies

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Bossa Studios a offert un premier aperçu du gameplay de Lost Skies, le jeu de survie coopératif aérien où vous établissez votre campement sur un archipel d’îles flottantes. Le jeu arrivera bientôt sur PC.

Montage FGS avec 6 jeux : Endzone 2, Tormenture, Swap/Meat, Sea Power: Naval Combat in the Missile Age, Stormforge, et Dark Sky

A partir d’ici, nous avons eu droit à un mash-up présentant très rapidement les 6 jeux suivants. On commence par Endzone 2, la suite du jeu de construction et de gestion en milieu apocalyptique. Il arrivera sur Steam très bientôt. Tormenture vous fera jouer à un jeu maudit dans une aventure horrifique remplie de secrets et proposant trois fins différentes basées sur vos décisions. Inspiré par Returnal et Hades, Swap/Meat est un roguelite à la 3eme personne où vous devez chasser des ennemis pour vous emparer de leur chair et vous en équiper ensuite. Sea Power : Naval Combat est un simulateur naval et aérien qui vous place en pleine Guerre Froide. Stormforge est un jeu de survie et de fabrication en monde ouvert. Vous incarnez un un être capable de braver et d’exploiter le pouvoir des tempêtes magiques. Enfin, nous avons Dark Sky, un mélange de deckbuilding, de stratégie au tour par tour et de RPG de science-fiction.

Seid Meier Civilization VII (partie 2)

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox Series -Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox Series -Switch Date : 11 février 2025

Sid Meier’s Civilization VII a montré de nouveau le trailer diffusé lors de l’Opening Night Live puis a dévoilé un trailer mixant une interview avec les développeurs et quelques séquences de gameplay inédites.

Maui the Shapeshifter

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Maui the Shapeshifter est une sorte de mélange entre Vaiana et Ben 10 dévoile en exclusivité mondiale au Futur Games Show. Il s’agit d’un plateformer action nous faisant incarner un protagoniste ayant la faculté de se transformer en différents animaux. Il arrive bientôt sur PC.

Atomfall

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

En plus du nouveau Sniper Elite annoncé hier, Rebellion travaille sur Atomfall. Il s’agit d’un FPS/Aventure se déroulant dans le Yorkshire de 1950. Il ne cache pas ses inspirations flagrantes à Fallout, Bioshock ou encore Metro. On l’attend pour 2025 sur PC et consoles.

Worshippers of Cthuluh

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Les grands fans de Lovecraft et du dieu cosmique à tête de pieuvre seront ravis de voir ce nouveau trailer de Worshippers of Cthulhu, un jeu de gestion qui vous permette d’exercer le culte malsain imaginé par le célèbre auteur américain. Iä! Iä! Cthulhu fhtagn!

Spirit of Samourai

Plateformes : PC

: PC Date : Automne 2024

Inspiré par la mythologie japonaise, Spirit of Samourai dévoile un nouveau trailer de gameplay avec son protagoniste, mais surtout son petit chat qui l’accompagne partout et que l’on pourra également incarner.

Starship Troopers Extermination

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 11 octobre 2024

Offworld Industries a révélé plus d’informations sur le monstre « Tanker Bug » et un biome gelé à venir dans Starship Troopers: Extermination qui est toujours disponible en accès anticipé sur PC.

Los Pingheros

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Second jeu mettant en scène des pingouins, Los Pingheros est un jeu de baston festif de pingouins jouable jusqu’à 8 joueurs. C’es développé par un studio français basé dans la région de la Nouvelle-Aquitaine.

Indie Elevator Pitch (4 jeux indépendants prometteurs sélectionnés par les organisateurs du Futur Games Show)

Indie Elevator Pitch est une plateforme lancée par les organisateurs du Futur Games Show pour mettre en lumière les jeux indépendants prometteurs. Cette année, à l’occasion de la Gamescom 2024, ils ont sélectionné 4 titres : Necro Story, Projected Dreams, SwordAI et Haunted Paws.

Bionic Bay

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Bionic Bay est sans doute l’un des jeux qui nous a le plus tapé dans l’œil lors de ce Futur Games Show. Il s’agit un jeu de plateforme/puzzle se déroulant dans un monde ancien qui rappelle un peu l’excellent Limbo.

Echoes of Mystralia

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Un autre World Premiere pour le show : Echoes of Mystralia. Il s’agit de la suite de Mages of Mystralia. Le jeu prend la forme d’un roguelike qui rappelle fortement Hadès. La particularité du titre est son système de craft de sortilèges.

Nightmare House: Reimagined

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Nightmare House: Reimagined est le prochain jeu des créateurs de In Sound Mind. Il s’agit d’un jeu standalone reprenant le mod Nighmare House de Half-Life 2. Les développeurs vont également proposer la version originale du mod sur Steam gratuitement. On l’attend sur PC en 2025.

God Save Birmingham

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

God Save Birmingham est un jeu de survie en monde ouvert se déroulant dans le Birmingham du 14ᵉ siècle, où les joueurs doivent faire face aux habitants touchés par une peste les changeant en mort-vivants.

Lost Eidolons: Veil of the Witch

Plateformes : PC

: PC Date : Novembre 2024 (accès anticipé)

Lost Eidolons: Veil of the Witch a partagé un nouveau trailer de gameplay. Le RPG Tactique arrivera en accès anticipé au mois de novembre. Une démo est déjà disponible sur Steam.

Section 13

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Section 13 est twin-stick shooter roguelite se déroulant dans une installation secrète remplie de créatures mortelles. Le trailer révèle que le titre sortira début 2025 sur PC et consoles.

The Stone of Madness

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : 2025

The Stone of Madness est un jeu de stratégie/tactique en temps réel axé sur l’infiltration. L’action se déroule dans un monastère espagnol où vous incarnez cinq détenus cherchant à s’évader.

Beyond Galaxyland

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date : 24 septembre 2024

Le trailer dévoilé lors du Futur Games Show nous indique que, Beyond Galaxyland, le RPG de fantasy rétro-futuriste sortira sur PC et console le 24 septembre prochain.

5 démos disponible sur Steam

Le Futur Games Fest a ensuite dévoilé un trailer proposant de nous essayer à 5 démos disponibles dès maintenant sur Steam comprenant les jeux suivants : Tiny Glade, Miniatures, Anima Flux, Office Fight, et Wilmot Works It Out.

Steamworld Heist II

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date : Déjà disponible

Steamworld Heist II est simplement venu dévoiler son trailer de lancement. Nous vous renvoyons sur notre test plutôt positif si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu.

Sunset Hills

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date : Déjà disponible sur PC (plus tard sur consoles)

Sunset Hills est un jeu d’aventure qui vous fera voyager à travers le monde dans la peau d’un chiot romancier. Il sort dès maintenant sur PC et il arrivera plus tard sur consoles.

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Sans aucun doute l’un des jeux plus étranges (mais à la fois fascinant) de ce Futur Games Show. Son titre complet en allemand l’est tout autant, mais vous pouvez l’appeler PVKK. PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant est un simulateur de bunker immersif où vous gérez un canon de défense planétaire. On l’attend sur PC en 2025.

Squirel with a gun

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date : 29 août sur PC (sur consoles plus tard dans l’année)

Le caractère comique de Squirel with a gun (traduit littéralement « Un écureuil avec un flingue ») lui a donné une certaine popularité sur les réseaux sociaux. Ce jeu absurde mélangeant sandbox et shooter rappelle qu’il sortira sur PC très bientôt.

One eye Likko

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Nous avons droit à un trailer de gameplay pour le jeu d’horreur psychologique One eye Likko.

Retrieval

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : TBA

Le Futur Game Show s’est achevé sur un dernier « World Premiere » intéressant, mais qui n’a malheureusement pas montré de gameplay. Retrieval est un jeu d’aventure/horreur développé par 333 Studios qui doit sortir très bientôt. Il faudra attendre un peu pour en savoir plus.