Le très énigmatique Bionic Bay débarque sur PC et PlayStation 5 le 13 mars prochain

Avant de découvrir le nouveau trailer présenté par Mureena (Juhana Myllys) et Psychoflow Studio durant la conférence Day of the Devs: The Game Awards Edition, rappelons ce qu’est concrètement Bionic Bay. Le jeu édité par Kepler Interactive est un jeu de plateforme en 2D réalisé en pixel art, d’où son esthétique léchée. Mais au delà de sa direction artistique qui tapera assurément dans l’œil de bon nombre d’entre vous, Bionic Bay tire son épingle du jeu en mettant à profit un usage de la physique ultra-poussé au cœur de ruines d’un monde biomécanique.

Les lois de la physique sont imperturbables

Il vous faudra déjouer des pièges, utiliser vos pouvoirs pour inverser la gravité, mais aussi pour échanger la position de deux objets pour créer des passages, tout en pouvant revenir à votre position antérieure si nécessaire pour éviter de vous faire tuer etc. Une composante très action finalement, où chaque décision devra être millimétrée si vous souhaitez poursuivre. La grande nouveauté apporté par ce trailer, outre sa date de sortie calée au 13 mars 2025 sur PC via Steam et PlayStation 5, c’est la présence d’un mode en ligne ultra-compétitif et très complet, dans lequel vous pourrez vous mesurer aux fantômes d’autres joueurs et joueuses.

Entre speedruns classiques et défis créatifs palpitants, le jeu nous promet des parties exigeantes pour survivre aux pièges surprenants et à la physique impardonnable de Bionic Bay. Plus que quelques semaines nous séparent de la sortie de Bionic Bay qui devrait satisfaire les fans de platformer, les speedrunners et a fortiori, les fans de Die & Retry.

Bionic Bay sera donc disponible le 13 mars prochain sur PC via Steam et sur PlayStation 5, qui en a l’exclusivité console à date.