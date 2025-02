Initialement prévu en mars, Bionic Bay se voit repoussé de quelques semaines

Si vous n’avez pas suivi ce qu’est Bionic Bay, sachez qu’il s’agit d’un jeu de plateforme et de réflexion prenant place dans un monde futuriste où les joueurs et joueuses devront traverser des niveaux complexes en utilisant des pouvoirs cybernétiques une certaine dose d’agilité, le tout en résolvant des énigmes, en évitant des pièges et des ennemis grâce à ces pouvoirs basés sur la physique et la manipulation du temps.

C’est par le biais d’un tweet et d’un message posté sur la page Steam du jeu que la nouvelle a été annoncée : Bionic Bay est donc reporté du 13 mars au 17 avril prochain, officiellement pour laisser plus de temps aux développeurs de peaufiner leur jeu. Un petit report donc, mais qui permet aux joueurs et joueuses de bénéficier de petits bonus pour patienter jusque là.

Une nouvelle démo et d’autres surprises

Pour faire patienter les joueurs et joueuses déçus de cette annonce tardive à seulement 3 semaines du lancement initialement prévu, l’équipe annonce l’arrivée très prochaine sur Steam d’une nouvelle démo (différente de celle déjà en ligne) comprenant « des courses palpitantes avec les amis de Bionic Bay Online et des classements mondiaux pour les joueurs PC ». Car oui, si vous ne le saviez pas, au lancement, le jeu proposera des classements en ligne pour des niveaux précis afin de se mesurer à la communauté.

Mais ce n’est pas tout puisque une série de vidéos documentaires et informatives intitulées « Welcome to Bionic Bay » va prochainement voir le jour pour détailler en profondeur les défis auxquels les joueurs et joueuses seront confrontés et devront surpasser dans le jeu final et les outils nécessaires pour y parvenir.

C’est donc désormais acté, Bionic Bay nous fera contrôler le temps dès le 17 avril sur PC via Steam et PlayStation 5 (quid d’une sortie day one dans le PS Plus ?). Aucune information sur d’autres plateformes n’ont pour l’instant été annoncées. On rappelle cependant qu’un autre jeu indépendant, Koira, a vu lui sa date avancée aujourd’hui.