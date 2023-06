Voici 5 bonnes raisons de jouer à Fuga : Melodies of Steel 2

Pourtant, CyberConnect2 n’a pas toujours versé dans l’adaptation de manga, loin s’en faut, et le studio débutait même sa carrière, en 1998, avec l’excellent Tail Concerto. Premier volet d’une série méconnue, que le développeur nomme Little Tail Bronx, et qui compte désormais cinq épisodes, depuis la récente sortie de Fuga : Melodies of Steel 2. Un titre qui n’a, à l’instar de ses prédécesseurs, pas fait énormément de bruit sur la toile. Une injustice que nous allons essayer de réparer, à notre niveau, en évoquant quelques unes de ses grandes forces lui conférant un attrait indéniable.

Note : Nous avons reçu un code pour la version Xbox Series du jeu, et lui avons accordé une petite dizaine d’heures. Les images que vous trouverez dans cet article ont été capturées par nos soins. Aucun spoiler majeur n’est à redouter.

Petit point histoire

Avant toute chose, il convient de vous parler un brin de la licence. Little Tail Bronx a donc débuté sa carrière sur PlayStation première du nom avec Tail Concerto, un jeu d’aventure entièrement en 3D, s’armant de personnages attachants. Il faut dire que tous sont des animaux revêtant des vêtements et des carrures humaines, ce qui confère au titre un aspect très mignon, collant bien avec sa profusion de couleurs. La narration ne fait pas exception, bien que l’histoire soit teintée de conflits armés, détonants un brin dans l’ensemble.

Il faudra attendre 2011 pour qu’un nouvel opus voie le jour sur Nintendo DS. Solatotobo : Red the Hunter reprend globalement ce qui faisait le charme de son prédécesseur, avec une galerie de personnages très attachants, un univers coloré, et une histoire étrangement bien écrite. Comptant parmi les jeux les plus ambitieux du support, il est aussi l’un des plus beaux, jouissant d’une réalisation du tonnerre. Il demeure à conseiller aujourd’hui, d’autant que son postulat se révèle bien moins enfantin que celui de Tail Concerto.

Vint ensuite Little Tail Story en 2014, sur lequel nous ne pourrons pas dire grand-chose, si ce n’est qu’il s’agit d’une exclusivité mobile, jamais sortie hors du Japon. Puis Fuga : Melodies of Steel, qui se sera fait attendre, puisque paraissant en 2021 sur consoles et PC.

Le titre se présente, au même titre que ses prédécesseurs, comme un jeu coloré, mettant l’accent sur ses personnages, qui sont cette fois-ci des enfants. Mais sa particularité, et elle aura marqué quelques esprits, c’est qu’outre le fait qu’il prenne place au cœur d’un conflit armé très inspiré par la Seconde Guerre mondiale, il vous proposera surtout de sacrifier les bambins qui vous accompagnent pour vous sortir de situations périlleuses. Pour le reste, nous sommes face à de la stratégie au tour par tour, teintée d’éléments de RPG, fonctionnant plutôt bien. Même si les moyens placés dans le développement ne sont guère impressionnants, et que le titre aurait gagné à être un brin plus ambitieux sur le plan visuel.

Quant à sa suite, sobrement intitulée Fuga Melodies of Steel 2, elle sera arrivée rapidement après, puisque disponible depuis le 11 mai dernier. Un titre attendu de pied ferme par une petite communauté de fans, et cela se comprend, puisque le premier jeu, à défaut d’avoir mis tout le monde d’accord, bénéficiait d’une solide galerie de qualités. Des qualités qu’on retrouve dans ce nouvel épisode, second d’une trilogie, qui améliore certains de ses aspects, mais propose de manière générale une aventure construite d’une façon similaire au précédent.

5 bonnes raisons de jouer à Fuga 2

Pour commencer, puisqu’il s’agit d’une suite directe, il étoffe d’une très belle manière le scénario du premier volet, et fait revenir ses têtes marquantes avec parcimonie. L’histoire, bien qu’elle débute d’une manière qui rappellera des souvenirs à ceux qui ont fait le précédent, épaissit le lore de Little Tail Bronx, en faisant évoluer la situation géopolitique, et en introduisant une nouvelle engeance qui s’intègre parfaitement dans la continuité. Les novices peuvent débuter avec cette suite, par ailleurs, puisqu’un récapitulatif est proposé sur l’écran d’accueil. Bien que l’on aurait tendance à conseiller de se lancer dans Fuga : Melodies of Steel en premier lieu, évidemment. Le risque étant de ne pas connaître et apprécier au préalable les enfants que vous allez contrôler dans cette nouvelle aventure.

Des enfants auxquels il est difficile de ne pas s’attacher, d’autant plus grâce au travail réalisé sur les doublages. Dans la version française, on retrouve Adeline Chetail à la barre, la voix derrière la princesse Zelda dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, qui réalise un travail remarquable sur la narration. Fuga : Melodies of Steel avait de faux airs de conte pour enfants, et cette suite n’y déroge pas. On notera aussi l’étrange mais toujours aussi agréable doublage partiel des enfants, réalisé par des comédiens japonais qui donnent leur maximum pour parler un français correct. Ce qui leur confère un petit je-ne-sais-quoi d’autant plus mignon. Et pour les puristes, les doublages nippons sont bien évidemment disponibles. Quant aux musiques, elles sont globalement bonnes.

Il serait criminel de ne pas citer l’aspect graphique qui, à défaut d’être impressionnant sur le plan technique (rappelons que le titre est aussi disponible sur Nintendo Switch), est malgré tout une franche réussite. Le character design fait un sans faute, tandis que les décors se révèlent plutôt agréables à l’œil, et étrangement dépaysants, alors qu’ils tentent, la plupart du temps, de dépeindre une campagne ressemblant fortement à ce que l’on trouve en Europe. La réalisation est sensiblement similaire à celle du premier jeu, mais on sent par moments que le développeur s’est un peu plus lâché, ce qui fait du bien. Enfin le tout ne manque pas de charme, ce qui colle avec la bande sonore que nous évoquions plus haut, et les doublages.

Mais bien sûr, sa qualité première réside dans son cœur de gameplay, puisque Fuga : Melodies of Steel 2 demeure un jeu de stratégie au tour par tour bien conçu, aux mécaniques plutôt addictives. Le concept demeure identique au premier jeu. Autrement dit, il va vous falloir pacifier des routes pour progresser dans l’aventure, en choisissant vos chemins en fonction de leur dangerosité, ce qui évoque aussi la quantité et la qualité des richesses à récupérer en chemin. Le titre embarque aussi une couche RPG, ni trop profonde, ni pas assez, et vous poussera à améliorer votre équipement à l’aide de babioles trouvées à travers son monde, ce qui s’intègre là encore parfaitement à son aventure.

Enfin, Fuga : Melodies of Steel 2 intègre plusieurs nouveautés qui apportent plus de profondeur à l’ensemble, sans pour autant alourdir inutilement une recette qui se suffisait à elle-même dans le précédent. Ainsi, ce nouvel opus s’offre un système de choix de dialogue, permettant d’engranger des points dans deux jauges distinctes qui, à terme, offrent des pouvoirs spéciaux en combat. Cela fonctionne très bien, d’autant plus dans cette aventure qui propose plus de PNJ que la première, avec des interactions sociales qui gagnent en intérêt. L’autre grosse nouveauté, c’est la présence de nouvelles têtes, bien sûr, mais sur ce point, on ne peut que vous laisser découvrir le jeu par vous-mêmes. On risquerait de vous gâcher l’aventure à trop vous en raconter.

Récapitulons

S’il fallait résumer en quelques mots pourquoi vous devriez vous essayer à Fuga : Melodies of Steel 2, nous nous contenterions donc d’évoquer la qualité de son scénario, sa galerie de personnages fort attachante, sa bande sonore sans fausse note, son gameplay addictif et ses nouveautés appréciables. Il s’agit d’une suite très respectueuse des joueurs, leur offrant à la fois une avancée logique dans l’histoire commencée en 2021, mais aussi quelques améliorations et modifications, qui apportent un petit vent de fraîcheur très appréciable.

Et si, bien sûr, vous n’avez pas 40 euros à mettre dans une expérience de ce type, surtout en ce moment avec la profusion de gros jeux sortant chaque mois, alors on ajoutera que les deux titres sont disponibles sans surcoût sur le Xbox Game Pass. Or, si vous êtes abonnés, alors ce serait vraiment dommage de ne pas vous essayer à Fuga, au moins quelques heures !