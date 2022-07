Accueil » Actualités » Fuga: Melodies of Steel 2 dévoile ses premières informations et un nouveau trailer

Annoncé il y a quelques jours Fuga: Melodies of Steel 2 nous donne de nouvelles informations comme promis par CyberConnect2. En plus d’un nouveau trailer, le studio nous révèle les contours de cette nouvelle intrigue marquant le retour des enfants sous fond de vengeance.

Le combat continue

Le 28 juillet marque l’anniversaire du premier titre, CyberConnect célèbre donc l’évènement en délivrant les premières informations. Cette suite se déroule une année après les évènements du premier opus. Les enfants se retrouvent embarqués dans un nouveau char pour continuer le combat et percer les secrets de ce monde. De ce que l’on comprend Fuga: Melodies of Steel 2 reprendra les bases déjà établies en améliorant sa formule. On reste donc sur du RPG avec des combats tactiques au tour par tour et un système d’évènements influant sur le scénario. Sans oublier la patte unique de la série qui propose un doublage avec des voix japonaises et françaises par des seiyu japonais (les acteurs nippons spécialisés dans le doublage).

Fuga: Melodies of Steel a été très bien accueilli par la critique, les joueurs, et surtout les fans de l’univers Little Tail Bronx dépeint dans de précédents jeux de la compagnie. Si jamais vous voulez franchir le pas et rattraper votre retard avant la sortie du deuxième épisode, sachez qu’une démo gratuite du premier opus permettant de jouer aux trois premiers chapitres est disponible sur consoles et PC. Si vous êtes amateur de goodies, CyberConnect2 propose déjà de nouvelles denrées en précommande sur sa boutique officielle.

Fuga: Melodies of Steel 2 sortira en 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC (via Steam et Epic Games Store).