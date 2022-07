Fuga: Melodies of Steel 2 est annoncé, des infos à venir dans quelques jours

On connait surtout le studio CyberConnect 2 pour ses adaptations d’animes populaires, avec les jeux Naruto Ultimate Ninja Storm ou encore le récent Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. Mais le studio ne fait pas que cela, comme on avait pu le voir l’année dernière avec la sortie de Fuga: Melodies of Steel, un jeu original où l’on découvrait une histoire marquante avec un groupe d’enfants partant à la rescousse de leurs parents en pleine guerre. Visiblement, le jeu a su convaincre le public, puisqu’il aura droit à une suite.

Une suite déjà dévoilée

CyberConnect 2 a donc officiellement confirmé la mise en chantier de Fuga: Melodies of Steel 2, qui n’a pour le moment pas de date de sortie ni même de plateformes annoncées.

En dehors d’un key art temporaire, on ne sait rien du titre, si ce n’est que le studio compte en dévoiler davantage lors du premier anniversaire du premier jeu, qui aura lieu le 28 juillet à 13 heures (heure française) et qui pourra être suivi sur YouTube.

Et si le premier épisode vous intrigue et que vous souhaitez vous mettre à la page pour le second, notez qu’une démo des trois premiers chapitres de Fuga: Melodies of Steel est maintenant disponible sur toutes les plateformes. L’occasion parfaite pour découvrir le titre avant la présentation du 28 juillet.