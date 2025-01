Fuga: Melodies of Steel 3 est annoncé avec une première vidéo et une date de sortie

La trilogie s’offre une sortie physique au Japon

L’aventure reprend pour le groupe d’enfants qui n’a pas le temps de se reposer et qui doit ici faire face à la disparition de Malt et se diriger vers l’empire Berman pour une mission d’infiltration des plus périlleuses, où les Crimson Knights viendront représenter la plus grande menace de ce troisième épisode. Fuga: Melodies of Steel 3 veut également mettre en place de nombreux changements, à commencer par le système de combat, qui intègre maintenant des attaques de support et des faiblesses à exploiter chez les ennemis.

Un premier teaser trailer a été diffusé, dans lequel on apprend aussi que ce Fuga: Melodies of Steel 3 sera disponible dès le 29 mai prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. On a également la confirmation qu’il sera bien traduit en français.

Une édition physique du jeu est prévue au Japon selon Gematsu, avec même un coffret regroupant les trois épisodes de la série. On ne sait pas si ces éditions arriveront également chez nous en Europe. D’ici la sortie, on ne pourra que vous encourager à découvrir le reste de la série, en vous détaillant toutes les qualités du deuxième épisode dans un article dédié.