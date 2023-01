Fuga: Melodies of Steel 2 sortira finalement le 11 mai prochain

Plutôt habitué à nous servir en jeux de combats adaptant les derniers animes à la mode, CyberConnect 2 s’était offert une belle parenthèse avec la sortie de Fuga: Melodies of Steel, qui a rencontré son public au point d’envisager une suite. Fuga: Melodies of Steel 2 nous avait ainsi promis une sortie pour cette année, après avoir été dévoilé l’été dernier lors de l’anniversaire du premier jeu. Le studio nous en dit plus à son sujet aujourd’hui avec la mise en ligne d’un nouveau trailer, porteur d’une bonne nouvelle.

Et sur le Game Pass, en bonus

Le RPG s’offre une grosse vidéo de présentation, qui s’attarde d’abord sur la mise en avant des protagonistes de cet épisode, que ce soit Malt, Mei, Hanna ou Boron, et sur leur combat pour sauver les leurs, alors qu’ils pensaient que la guerre était derrière eux. Ce nouvel opus encore plus ambitieux intégrera un système de combat revu et corrigé, avec encore un peu plus de stratégie et des nouvelles compétences.

Fuga: Melodies of Steel 2 sortira le 11 mai 2023 sur toutes les plateformes, c’est à dire sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il sera bien traduit et même doublé en français (et en japonais). Dernière bonne nouvelle, le jeu sera disponible sur le Xbox Game Pass dès sa sortie, aussi bien sûr consoles que sur PC.

Le jeu aura aussi droit à une édition Deluxe qui comprendra un artbook numérique de 80 pages et la bande-son de quinze morceaux à télécharger, en plus d’objets in-game à utiliser, comme des tenues pour les personnages.