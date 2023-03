Accueil > Actualités > Front Mission 2 Remake s’offre une date et un trailer

Initialement paru en 1997 sur PlayStation première du nom, le second volet de la série Front Mission aura bientôt droit à son remake en bonne et due forme sur Nintendo Switch. Après celui du premier opus, pour lequel les retours sont mitigés (on vous renvoie d’ailleurs à notre test), celui-ci corrigera-t-il le tir ? Réponse dans quelques mois.

Front Mission 2nd Deception ?

Série plutôt mythique dans le genre du Tactical RPG, mais aussi dans la catégorie des jeux de gros robots (parce qu’il y en a qui leur vouent un culte), Front Mission répond à Super Robot Taisen et sa formule pop-corn par une recette plus portée sur le réalisme et la gestion. Un concept qui fonctionne bien, mais n’a jamais vraiment permis à la franchise nippone de briller en dehors de l’archipel, peut-être un peu trop spécifique pour les joueurs occidentaux.

Qu’à cela ne tienne, cela n’a pas empêché Square Enix de commander de véritables remakes pour les trois premiers volets, à destination de la Nintendo Switch. Front Mission 1st Remake débarquait ainsi le 30 novembre dernier sur le vieux contient, tandis que les dates des deux prochains épisodes restaient à définir. Et s’il faudra encore attendre un moment avant d’en apprendre plus sur Front Mission 3 Remake, le lifting du second opus prend aujourd’hui date.

Nous apprenons ainsi, via un court trailer, que Front Mission 2 Remake débarquerait dès le 12 juin prochain, toujours en exclusivité sur Nintendo Switch. Au programme, une refonte visuelle sous le même moteur que le remake du premier jeu, une réorchestration de ses thèmes musicaux, quelques modifications dans le gameplay (notamment une caméra libre), ou encore une localisation dans plusieurs langues européennes.